Meglátszik a kínálaton, hogy az idei időjárás meglehetősen kedvezett a sárgabarack termésnek, elenyésző volt a jégkár, és a nedves és száraz időszakok is ideálisan követték egymást. Így a Búza téri piacon folyamatosan fellelhető a közkedvelt idénygyümölcs, melyből lekvár is készülhet – ahogy a boon.hu korábban is beszámolt róla.

A sárgabarack és a dinnye együtt érik. A barack kétféleképpen hasznosul: lekvár vagy pálinka lesz

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Lekvár készülhet, mikor már a dinnye is megérett

A barack bőséges kínálatát kihasználják a vásárlók, van, aki ebéd utáni csemegének, de van, aki már befőzési célzattal keresi. A választékra nem lehet panasz, csak a kajszibarackból van minimum háromféle hagyományos 600 forintos kilónkénti áron, gönci barack 1350 forintért, de található jégverte típus is 400 forintos kilónkénti áron. Őszibarackból még nagyobb a választék, van fehérhúsú 700 forint, sárgahúsú 900-1000 forint körüli áron, extra édes magyar 700 forintért, görög lapos 1900 forintért. Mintegy két hete megjelent a sárgadinnye is, 700-800 forint most kilója. Az a helyzet állt elő, hogy egymásba csúszott az érés: egyszerre lehet epret és dinnyét kapni, ami egy hónapos előnyt jelent. A kánikula miatt azonban közepes mozgás jellemezte a forgalmat. Ebben a melegben meggondolják az emberek, hogy egy 8-10 kilós dinnyével útra keljenek-e.

Mariann 800 forintért vett egy kiló sárgabarackot, és nagyon meg volt elégedve a minőségével, mind az íze, mind az állaga kifogástalan – állapította meg. Mi sem beszédesebb, mint hogy egyszerre el is fogyott a finomság. Azon elcsodálkozott kicsit, hogy mellette egy hölgy ugyanebből 10 kilót vett – mint mondta, lekvár lesz belőle –, még korainak tartja a maga részéről a lekvárfőzést.