Az idei időjárás nagyban kedvezett a sárgabaracktermésnek, minimális volt a jégkár, a csapadékos és száraz időszakok is ideálisan követték egymást. A Búza téri piacon így szinte minden pulton ott sárgul a termés – jóval korábban, mint egyébként megszokott – és legtöbb helyen nem is egy változatban.

A bőség zavara

Azonban ahogy ez már lenni szokott, a bőséges kínálat megosztja a vásárlókat, és hiába a többféle típus és árfekvés, elégedetlenek az árusok a forgalommal. A választékra pedig nem lehet panasz, csak a kajszibarackból van minimum háromféle hagyományos 1200 forintos kilónkénti áron, gönci barack 1350 forintért, de található jégverte típus is 700 forintért. Megjelent már az őszibarack is, abból még nagyobb a kínálat. Van fehér húsú 800 forintért, sárga húsú 900-1000 forint körüli áron, extra édes magyar 700 forintért, a görög lapos kilójáért pedig 2000 forintot kérnek. S kicsit tekintsünk a barackdömpingen túl, mintegy két hete megjelent a sárgadinnye is, annak 900 forint most kilója.

Összemosódott az érés

- Hiába nagy a kínálat az a baj, hogy összemosódott az érés, egyszerre lehet epret, cseresznyét, meggyet, barackot és dinnyét kapni, de egyik sem megy igazán – panaszolta portálunk kérdésére az egyik árus.

– A hét közepén elvétve lehet látni tényleges vásárlót, inkább az a jellemző, hogy vesznek pár szemet kóstolás céljából, igazából mindenkit megzavart ez a korai érés – vélekednek mások, de az is felmerül, hogy sokak számára magasak ezek az árak. Talán a hétvége jobb az eladás szempontjából, akkor jobban nyílnak a pénztárcák.

Inkább kevesebb

Ilonka reggel szokott a piacra jönni, de most egyéb dolga volt és csak délután jutott el. Tojást vett, és egy lángossal csillapította éhségét. Ezek után morfondírozott azon hogy jó lenne valami gyümölcs. Végül a mostanra barátságosabb árú eper mellett döntött. Csinálok a gyerekeknek fagyit belőle – osztotta meg velünk terveit.

Bálint kifejezetten sárgabarack vásárlás céljából érkezett, elégedett a választékkal két fajtát is választott.

- Csak csemegeként, nem ebből fogunk baracklekvárt csinálni – mondta mosolyogva.