Elfogadhatatlan

Emlékeztetett: nem szokatlan és létezik olyan helyzet, mikor észérvekkel megokolható, ha egy választási megmérettetésre készülő politikus kerüli a kínos témákat és nem válaszol az újságíróknak, ám szerencsétlen taktika.

Az viszont, hogy megfenyegeti – és ahogy a miskolci baloldali jelölt dr. Barkai László tette, aki agresszívan lép fel a munkájukat végző sajtósokkal szemben - teljes mértékben elfogadhatatlan, hisz ezzel sérti a demokratikus normákat és a tisztességes versenyt

– nyomatékosította. Arról is beszélt, ha egyetlen olyan kérdést kapnak, ami számukra kényelmetlen, akkor agresszívvá válnak. „Mikor egy politikus nem válaszol a választópolgárokat jogosan érdeklő kérdésekre, illetve megfenyegeti a munkáját végző újságírót, akkor a demokrácia mellett közvetve a választópolgárt is megsérti. Taktikai szempontból is szerencsétlen, hisz az effajta viselkedés visszaüthet a választásokon, de erkölcsileg is elfogadhatatlan” – tette hozzá.