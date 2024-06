Egy pici kertet rendbe tenni még akár élvezetes is lehet. Egy kis testmozgás, kellemes napsütés, jó levegő, mindez hozzájárulhat az egészségünk megőrzéséhez is. Egy nagyobb pázsitot karban tartani és a nyári időszakban folyamatosan, akár napi szinten füvet nyírni azonban a mai rohanó világunkban már nagy kihívás, ebben segíthetnek nekünk a robotok.

Fűnyírás határok nélkül

A robotfűnyíró nemcsak lenyírja a gyepet, de sokkal precízebben is végzi a munkát, mint mi. Ennek egyik oka az, hogy szabálytalanul vágja a füvet, így a gyepen nem lesznek sávok vagy csíkok. A súlya is könnyebb, mint egy hagyományos gépnek, ezért a fűnyírás sokkal kíméletesebb, mintha mi végeznénk, nem terheli a gyepet. Mivel rendszeresen és gyakran nyírja a füvet, nem okoz károkat a fűszálakon. A legújabb robotfűnyíróknak az is nagy előnye, hogy határolóvezeték nélkül, műholdak segítségével is működhetnek, ráadásul a szegélynyíró funkciójuk révén alig hagynak kézimunkát a kerttulajdonosoknak.

Telefonon beállíthatók a paraméterek

Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyáltalán nincs szükség fizikai vezetékek elhelyezésére, a robotfűnyíró a telefonon meghatározott referenciapontok alapján, egy-két centiméteres pontossággal dolgozik. A kert virtuális határait egy alkalmazással lehet létrehozni, ahol a munkaterületek mellett a kizárt zónákat is meg lehet határozni, így a robotfűnyíró minden tárgyat elkerül a kertben. Létezik olyan modell, amely radarral is képes navigálni, így a fűnyíró könnyedén kerülgeti az akadályokat, így a munkáját nem szakítják meg a gyepen hagyott játékok vagy más tárgyak.

Miniatürizált high-tech terepjárók

Az új modellek sok esetben úgy néznek ki, mint a miniatürizált high-tech terepjárók. Általában ezer négyzetméteren tudják lenyírni a füvet, vagyis a közepes méretű kertekre tervezték őket, de akár harmincöt százalékos meredekségű tereppel is megbirkóznak. A robotok a gyepet húsz és ötvenöt milliméter közötti magasságban vágják le a legtökéletesebben és képesek azt egy centiméteres pontossággal élre vágni. Az eszközök pin kóddal védettek és riasztó is van bennük, ami értelmetlenné teszi és alaposan megnehezíti az ellopásukat.