„A tolcsvai Békeharcos Termelőszövetkezetben találhatók megyénk legnagyobb ribiszkeültetvényei. Az értékes gyümölcs szedése rendkívül kézimunka igényes, de ez az idén már nem okoz gondot a szövetkezetnek" – írta negyven évvel ezelőtt, 1984. június 23-án az Észak-Magyarország. A cikkből kiderült, hogy a szüretet egy sokat tudó gépre, a finn gyártmányú, Jónásnak nevezett ribiszkeszüretelő kombájnra bízták. A próbák során jól vizsgázott a 3,3 millió forintért vásárolt szüretelő kombájn, amely — az időjárástól függően —több napon át folyamatosan takarította be a tolcsvaiak 22 hektárnyi, termőre fordult ribiszkésének termését.

A későbbi évek terveiről is írt a lap

„Jónás” kapacitása idényben 60 hektárnyi, s ezért a jobb kihasználás érdekében bérszüretelést is vállaltak részére a karancslapujtői termelőszövetkezetben, számolt be róla a napilap. A későbbi évek terveiről is értesülhettek negyven évvel ezelőtt az Észak olvasói: „a következő években, amikor a tolcsvaiak további piros- és fekete ribiszkeültetvényei fordulnak termőre, „Jónás” a Békeharcos tsz-ben is bőven el lesz látva munkával". Azt is írta a lap, hogy a szőlő mellett a bogyós gyümölcsök termesztésére specializálódó termelőszövetkezet a teraszos táblába még azon a negyven évvel ezelőtti ősszel fekete szedret tervezett telepíteni. Hogy ez megtörtént-e, és mi lett a sorsa Jónásnak a termelőszövetkezetek megszűnésével, a tolcsvaiak talán meg tudják mondani.