„A megyének komoly lehetőségei vannak, amelyeket ki kell aknázni, és ehhez megszabta az irányt a június 9-i helyhatósági választás - tette hozzá."

A vármegyenap keretében adták át a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Példakép Díját, az Értéktár Díjat, a Vármegye Civil Közösségeiért Díjat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevelét.

Példa a fiatalok előtt

Bánné dr. Gál Boglárka elnök és Szabó Gergely alelnök adta át Tóth Annának Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Példakép Díját. A díj azoknak a 18. életévüket betöltött, de 30. életévüket el nem ért, vármegyében élő és tevékenykedő, vagy a vármegyében született, vagy munkásságukkal a vármegyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik olyan tevékenységet fejtettek ki az élet bármely területén, amellyel példaként szolgálnak a társadalom egésze, de különösen a felnövekvő, ifjú nemzedék számára.

Tóth Anna átveszi a díjat Bánné dr. Gál Boglárkától

Fotó: Vajda János

Tóth Anna 2003-ban született Kazincbarcikán, jelenleg is ott él. Sportolói pályafutását a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájában kezdte, ahol Barna Imre és Tóthné Szepesi Éva testnevelők segítették elindulni sportolói karrierjét. A Miskolci Sportiskolába igazolt 13 évesen, ahol edzője, Tigyi József irányításával 2021-ben U-20-as junior világbajnokságon, 100 méteres gátfutásban bronzérmet szerzett. A DVTK-hoz igazolt 2022-ben. Ugyanabban az évben Kolumbiában, szintén U-20-as junior világbajnokságon, 100 méter gáton lett újra bronzérmes, majd Magyarország junior atlétájává választották. Ezt követően 2023-ban az U23-as Európa-bajnokságról is bronzéremmel tért haza. Tavaly augusztusban világranglista helyezésének köszönhetően futott nagyszerűen hazánk eddigi legnagyobb sporteseményén, a Budapesti Atlétikai Világbajnokságon. Öt korosztályos magyar csúcs birtokosa, aki a sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, jelenleg is a Miskolci Egyetem nappali tagozatos gyógytornász hallgatója.