Szinte már minden miskolci üzletben elérhető az úgynevezett PET-visszaváltó automata. A vásárlók így már zavartalanul válthatják vissza korábban betétdíjjal terhelt termékeiket. Ezek jellemzően üdítős és ásványvizes PET-palackok. A Mohu a napokban azt közölte, eddig 1 millió palackot váltottak vissza az emberek országszerte.

PET-palackok visszaváltva

A jelölésekkel már hónapok óta találkozhatnak az emberek az üzletekben. A boon.hu munkatársai megnézték a rendszer működését. Az elv nagyon egyszerű: bármelyik olyan terméket vissza lehet váltani, amelyen megtalálható a „visszaváltó” embléma és az állapota ép. Korábban írtunk arról, hogy nem szabad a palackokat laposra taposni, mert nem tudja elfogadni a leolvasó. Az ép palackot behelyezve 50 forintot kapunk vissza, ha több palackot tesszünk az automatába, annyiszor 50 forint betétdíjat írnak jóvá, amelyet levásárolhat az illető.

Fokozatosan álltak át rá

Korábban beszámoltunk arról, hogy január 1-jétől új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezettek be Magyarországon, minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lesz, amelyért a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a felelős. Akkor megkerestük a társaságot azzal kapcsolatban, hogy most mire számíthatnak a fogyasztók. Azt írták: visszaváltó automatákkal már találkozhatunk, de ezekbe ne vigyük még a jelenleg kapható italok csomagolásait. Hiszen a visszaváltható palackok csak fokozatosan jelennek majd meg a boltokban. „Eleve csak a január elseje után a palackozók által forgalomba hozott palackok tartozhatnak a visszaváltási rendszerbe, tehát ezek még fizikailag sem juthattak el a mai napig a boltok polcaira, másrészt a gyártók június 30-ig türelmi időt kaptak. Addig piacra helyezhetnek, gyárthatnak még régi, nem visszaváltható csomagolású italterméket, palackot is. Ezeket a régi palackokat egyszerűen dobjuk a szelektívbe, hiszen nem lehet őket visszaváltani” – hangsúlyozták. Arra is rákérdeztük, hogy vármegyénk mely pontjain lesznek majd gyűjtőhelyek. Azt írták: a Mohu a szerződéssel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb boltokban és az eddig önkéntesen csatlakozó kisebb üzletekben is telepítette és beüzemelte az automatákat. Az automaták telepítése folyamatos 2024-ben is, a Mohu folyamatosan telepíti a gépeket, és várja az önkéntesen csatlakozni kívánó gépi vagy kézi visszaváltó pontokat, a Mohu honlapján részletes információkat találhatnak a csatlakozási lehetőségekről.