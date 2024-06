Az olimpiai himnusszal kezdődött ifj. Vass Tibor könyvbemutatója az Ózdi Városi Könyvtárban. Az író az Ózdi szikrák az olimpiai lángban: ózdi kötődésű sportolók a nyári olimpiai játékokon címet adta legújabb kötetének. Az eseményt Kellóné Mezőtúri Márta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg.

„Ez a rengeteg kutatómunka csak dicséretet érdemel. Engedjék meg, hogy itt mindenki előtt ismét megköszönjem szintén azt a kutatómunkát, amit a kiváló edzőink emléktábla alkalmából végzett, hiszen több mint száz edzőt rakott nekünk szépen össze kronológiai sorrendbe, sportáganként” - mondta az ozd.hu-nak Kellóné Mezőtúri Márta, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.

Tibor azt mondja háromféle témában szeret írni. Ez nem más mint a településtörténet, az ipartörténet és kedvence, a sporttörténet. 2003-ban már egyszer megjelent egy gyűjteménye az ózdi kötődésű olimpikonokról. Azt háromszáz példányban adták ki és 14 sportolót foglalt magába. Mostanra ez 21-re bővült.

„Hecsei Pál úr, a Budapesti Műegyetem tanszékvezető tanára írt egy levelet, miután kézhez kapta a kis kiadványunkat, hogy ő még tud ózdit. Ezt úgy nevezik, hogy kihívás és akkor nekiálltam az antik görög olimpiáktól, na ott még nem kerestem ózdit, de mondom tegyük helyre az olimpiák történetét” - emelte ki ifj. Vass Tibor, író.

A megjelentetésben az önkormányzat segítette az írót. Százötven könyv került ki a nyomdából. A szerzőtől úgy tudjuk további példányokat is kell majd köttetni, hiszen nagy utánuk az érdeklődés. Az esemény végén megnyílt az Ózdi kötődésű olimpikonok címet viselő kiállítás is. Kitűzők, kabalák, mezek és fotók is kerültek a vitrinekbe. A program egyébként a 95. Ünnepi Könyvhét és a 23. Gyermekkönyvnapok nyitó alkalma volt, amihez évről évre Ózd is csatlakozik.

„Igyekszünk mindig olyan programokat hozni és olyan programokat tartani, amihez be tudjuk vonzani az embereket és természetesen a könyvhöz kapcsolódik. Van a Könyvheti Kavalkád programunk, amely tulajdonképpen egy kinti program. Itt ózdi és Ózd környéki írókat várunk. A Civil Ház előtti téren, egy családias környezetben tartjuk ezt a programunkat. Eddig sikeresnek bizonyult ez a program, hiszen itt jönnek-mennek az emberek, megismerkednek az írókkal, költőkkel, beszélgetnek velük, illetve megismerhetik a műveiket” - nyilatkozta Csörgőné Csépányi Krisztina, az Ózdi Városi Könyvtár vezetője.