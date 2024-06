– Ilyen önfeláldozás és a szeretet ilyen mértékű képviselete, már ritkaság, sőt, talán nincs is. Az, hogy valaki feláldozza az életét is, hogy a testvéreivel legyen, ez olyan dolog, amiről példát lehet venni. Ha csak egy kicsit is átgondoljuk ezt, és változtatunk, hogy másokra fókuszálunk magunk helyett, akkor már nem volt hiába az ő mártírsága.