A Szemere kertbe tervezik a miskolci belváros első komfortpontját, a terület közösségi célú fejlesztésének részeként. A régi, föld alatt működő illemhelyeket műszaki állapotuk miatt már nem lehet megnyitni, azok felújítása nagyobb költséget jelentene, mint az új illemhelyek kialakítása – ismertette a Szemere kertben tartott sajtótájékoztatón Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere. Elmondta, hogy a városnak ez a része rehabilitáció alatt áll: átalakul a lánykollégium, a Patak utca környéke, épül a régi Avas szálló. A beruházások átadása után még nagyobb tömeget fog vonzani ez a városrész, így előrelátó módon már most felkészülnek erre. Kiemelte, hogy a területre tervezett komfortpont európai és világviszonylatban is egyedülálló: automata, vandálbiztos és ami szintén fontos szempont volt, esztétikus, maximálisan illeszkedni fog a környezetbe, ahogyan a látványterv is mutatja.

A Horváth tetőn már június végén megnyitnak a komfortpontok

Miklós Viktor, az önkormányzat Pályázati Főosztály főosztályvezetője ismertette a boon.hu-val, hogy a tervek és a pályázati kérelem elkészültek, és a 76 millió forintból megvalósuló nyilvános illemhely a tervek szerint 2025 őszére készül el. Hangsúlyozta, hogy a komfortpont automata és öntisztító lesz, valamint akadálymentes.