Vásárláskor érdemes figyelni a fizetés helyén kiragasztott elfogadóhelyi matricát. Az is lényeges, hogy az egyesület kapcsolatban áll mindazon állami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket irányítják. Évente három nagyobb rendezvényük van: a Babaköszöntő, a regionális Családi Napok és az Őszi Találkozó. Konferenciákat, szakmai napokat is rendszeresen szerveznek. Évente több pályázati, valamint program- és tábor felhívást tesznek közzé.

Jelenleg is táboroztatnak

Itt ki kell emelni, hogy a nyáron a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete két tábort is biztosít a miskolci családoknak kedvezményes áron. Az egyik az Erdélyi Ifjúsági Tábor, ami jelenleg is zajlik és június 27-ig tart. Ez a négy napos tábor, teljes ellátással és szállással együtt 42 ezer forint. Miskolcon az egyesület székhelyén is terveznek azonban egy nagycsaládos tábort, július 8 és 12 között. Ez a napközis tábor a tagoknak mindösszesen 25 ezer forint illetve a testvérkedvezményt is igénybe véve csak 21 ezer forint.