Külföldön nyaralni jobban megéri

Anita és Norbert Miskolcon élnek külföldre szeretnének menni nyaralni, úti céljuk Bulgária. Azért nem belföldre mennek, mert kikalkulálták, hogy ha a Balatont választanák ugyanilyen kondíciókkal, akkor az sokkal drágább lenne. Anita számításai szerint egy balatoni egy hetes utazás, úgy hogy saját autóval mennek és olyan szállodában foglalnak helyet ahol medence van és reggeli és vacsora is, két felnőtt és egy gyerek esetében, legalább hatszázezer forint. Ehhez képest Bulgáriába négyszázezer forintért mennek busszal, hét éjszakára és nyolc napra, úgy hogy ugyanezt az ellátást kapják egy tengerparti szállodában. Itt élvezhetik a homokos tengerpartot és nagy valószínűséggel végig remek lesz az időjárás is.

Mivel szervezett utazásról van szó, lesz lehetőség fakultatív programokra is. A nagylányukat viszik magukkal, kisfiúk mivel nincs három éves, itthon marad a nagymamával és a nagynénivel. Tavaly is voltak és mivel minden számításuk bejött, ezért választották újra a Napospartot. Főszezon közepén készülnek, augusztus második hetében. Még egy nyaralást terveznek az idén belföldre, a barátaikhoz a Velencei-tóra. Itt anyagilag az egy könnyítést jelent, hogy a szállásért nem kell fizetniük. Oda az egész család megy majd, hiszen fontos hogy a gyerekeik számára is egy élményekben gazdag vakációt tudjanak nyújtani.

Remek lehetőségek vannak belföldön is

Lukács Béla Harsányban él és szerelmével Noémivel Albániába készül a nyáron. Az ötlet úgy jött, hogy ismerőseik voltak ott akikre nagyon jó benyomást tett a kulturált tengerpart. Az árak alacsonyabbak mint Horvátországban információik szerint. Mindenképpen megpróbálnának autóval lemenni, mert körülbelül ötszáz kilométerről van szó, ami egy jó személygépkocsival könnyen levezethető. Egy hétre szeretnének menni kettesben, augusztus második felében.

Béla úgy gondolja, hogy a belföldi nyaralási lehetőségekben is változatos a kínálat. Nagyon jó színvonalúak a wellness központok és lehet olyat találni amelyeknek az ára is elfogadhatók. A magán szálláshelyek is szóba jöhetnek ha családos nyaralásról van szó, ezért a gyerekekkel és azok barátaival Bogácsra és Tiszavasváriba is készülnek. Igaz, hogy ilyenkor a bevásárlást és főzést ugyanúgy meg kell oldani mint a hétköznapokban, de mégis óriási közösségi élményt nyújthat mindenki számára egy ilyen vakáció.