A miskolci Csetneky Krisztina piercer és testékszerszakértő, a Krisztina Fülbelövés és Testékszer Szalon tulajdonosa mesélt szakmája szépségeiről és kihívásairól.

Védőnőből lett fülbevaló szakember és piercer

Kerek 14 évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy az akkori főállása mellett valami mellékesbe fogjon. Akkoriban Csetneky Krisztina védőnőként dolgozott, ezért kézenfekvőnek látta, hogy kisbabák fülébe kezdjen el fülbevalót behelyezni. Úgy gondolta, hogy tűszúrás helyett modernebb úton humánusabb eszközökkel is megoldható ez a feladat. Azóta pillanatok alatt, szinte fájdalommentesen és hang nélkül helyez be fülbevalókat a kicsi babáknak.

Eleinte csak kisbabák érkeztek Csetneky Krisztinához, aztán már óvodások, kisiskolások is jöttek. Majd később megjelentek a tinédzserek is a vendég körében, mert minél inkább fölfelé haladunk az életkorba, annál inkább kinyílik a piercingek választéka és lehetősége.

„A tinédzserek már nem biztos, hogy megelégednek az egy pár fülbevalóval, amit a fülcimpában lehet viselni. Vannak, akik sorozatot kérnek, amikor három-négy, esetleg több fülbevaló is kerül egy fülbe. Manapság már a fültől eltávolodva a szemöldök, az orr, a száj piercingek, esetleg a test test különböző részeibe is kérnek piercinget az emberek”- mutatta be a mai tendenciákat a piercer.

Ahogy közeleg a nyár, egyre inkább elővillannak a hölgyeknél a rövidebb szoknyák, a rövidebb felsők és kivillan a köldök is a ruházatból. Így nemcsak a fiataloknál népszerű a köldökpiercing, hanem a középkorúak körében is.

„A piercer munka egy kreatív alkotási folyamat”

Csetneky Krisztina a leginkább ezt szereti ebben a szakmában. Kívülről ebből sokaknak annyi látszik, hogy gumikesztyűt húz, lefertőtleníti a fület vagy más bőrfelületet, és ott rajzolgat pöttyöket, hogy biztosan jó helyre kerüljenek a piercingek.

„Azonban ebben a munkában tizedmilliméterekről beszélünk, ez egy hihetetlenül precíz folyamat - világított rá a kihívásokra Csetneky Krisztina - Kisbabáknál ezt különösen nehéz megvalósítani, hiszen ők folyamatosan mozognak. Ebben egyrészt kihívás rejlik, azonban a szakma szépsége is benne van”.