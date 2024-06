A nyár a MÁV-START Utasellátó szervezeténél is maximális fordulatszámon pörög, immár öt éve, hogy a balatoni vonatokra is visszatért a fedélzeti vendéglátás. Jól mutatja a szolgáltatás népszerűségét, hogy az elmúlt egy hónap alatt közel 10 ezren fogyasztottak ételt, italt a Balaton InterCitykben. Az előszezoni napi 16 Balatoni Intercity mellé, a főszezonban már a Kék Hullám InterCityken is van fedélzeti utasellátás az északi parton, így összesen már 32 járat közlekedik mindennap a Balatonra fedélzeti vendéglátással.

emcsak az utaskomfort javult, a járművekbe új konyhatechnikát, modern berendezéseket is szereltek. Az utasok is elégedettek a fejlesztésekkel, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a Balaton InterCity-ken az idei nyári szolgáltatás első hónapjában már több mint 940 hot dog, 840 hamburger és 2000 korsó sör fogyott, melyek az étkezőkocsik legnépszerűbb termékei közé tartoznak. Ezenkívül kávé is igen népszerű, több mint 1600 csészével főztek le az Utasellátó munkatársai.

A már több mint 75 éves Utasellátó a nyári szezonban ismét megújult étlappal várja a Balaton InterCityn utazókat. A streetfood jellegű irányzatot követve egy új összeállítású hamburgerrel is készült az Utasellátó csapata, valamint újdonságként megjelent a kínálatban a nachos tál, a sajttal töltött jalapeño és a gyros tál is. A sokak által kedvelt hideg gyümölcslevesek közül idén az őszibarack-krémleves került fel a menüsorra, főételek között pedig már ott szerepel a klasszikus paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, valamint a zöldborsófőzelék, amely opcionálisan kérhető tükörtojással vagy zöldségpogácsával is.

A turisztikai szezon ideje alatt az országban naponta már 124 járat közlekedik valamely Utasellátó-szolgáltatással, köztük bisztró- vagy étkezőkocsi, illetve háló- vagy fekvőhelyes kocsival. Ebből főszezonban napi 32 járat a Balaton partjára.

Az IC+ prémium- és bisztrószakasszal az utasok a Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc felé közlekedő Tokaj, a pécsi Mecsek, a szegedi Napfény IC-ken találkozhatnak – írja honlapján a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.