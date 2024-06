A független polgármesterjelöltet telefonon kereste meg portálunk, amikor a szavazásban 98,45% feldolgozottságnál, 4,02%-on, 2427 szavazattal, a hatodik helyen állt. Elégedett az eredménnyel mert úgy gondolja kevesebb mint két hónap alatt a nulláról kezdve önerőből ide eljutni, egy remek eredmény. Nem állt mögötte kampánycsapat, a családja támogatására számíthatott mindenben. Nagyon örül, mert az ajánlások számához képest négyszer annyi szavazatot kapott. Úgy érzi, hogy ez most egy belépő volt a közéletbe és nem szeretné feladni ezt az utat. Nagyon reméli azt, hogy a város ténylegesen profitálni fog abból, hogy Tóth-Szántai József polgármesterjelölt megnyerte a választást, bár személyesen nem volt alkalmuk találkozni. Ezúton is gratulál neki a győzelemhez és bízik benne, hogy azt a bizonyos csekket, valóban be tudja majd váltani.