A nyári időszakban a csőtörések száma is megnövekszik. Szakértők szerint ennek az oka oda vezethető vissza, hogy a föld a melegebb időben szárazabb, így könnyebben is mozog. Mivel a földben található vízvezeték rendszerek elöregedettek a legkisebb földmozgásra is a csövek törnek.