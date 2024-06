Az MVM Csoport és a Miskolci Szakképzési Centrum ünnepélyes keretek között megújította stratégiai együttműködési megállapodását, amely célja a régió szakemberképzésének támogatása és fejlesztése. A megállapodást az MVM Csoport részéről Mátrai Károly vezérigazgató és Tamáska József általános vezérigazgató-helyettes, a Miskolci Szakképzési Centrum részéről pedig Molnár Péter főigazgató és Kiss Gábor kancellár írták alá.

Minőségnövelő

Az együttműködés megújítását a cégcsoport átalakulása indokolja, és célja, hogy az elektronika és elektrotechnika ágazatban képzett szakemberek számát és minőségét növelje, valamint támogassa a Miskolci Szakképzési Centrum középfokú oktatási, felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységét. Az együttműködés többek között vonatkozik a szakmaszerkezet és létszám egyeztetésére, a pályaorientációs tevékenységekben való közös részvételre, tananyagfejlesztésre, duális képzések szervezésére, valamint az oktatók szakmai továbbképzésére is.

Kiemelt szerepe van a régiónak

2019-ben a Miskolci Szakképzési Centrum és az ÉMÁSZ közös projektje keretében csaknem 100 millió forintból új tanműhelyet alakítottak ki, amely jelentős előrelépést jelentett a villanyszerelő szakma utánpótlásának biztosításában. Az új, jól felszerelt képzési helyszín hozzájárult a diákok magas szintű szakmai felkészítéséhez, és azóta is szolgálja a szakképzés folyamatos megújítását és fejlesztését. A Miskolci Szakképzési Centrum vezetősége mindig örömmel fogadja a vállalatokkal történő együttműködés minőségi fejlesztését, a duális képzés erősítésének szándékát. Az MVM részéről Mátrai Károly vezérigazgató hangsúlyozta Miskolc város régióban betöltött kiemelt szerepét és a cégcsoport fejlődését. A cégnek is alkalmazkodnia kell a munkaerőpiac folyamatosan változó körülményeihez. Fontos számukra a helyi munkaerő megtartása, és ennek érdekében továbbra is stabil, biztos munkahelyeket kínálnak. Az együttműködés nemcsak a duális képzés népszerűsítését segíti, hanem lehetővé teszi, hogy közösen találjanak megoldásokat a munkaerőpiac és a technológiai környezet változásaira, mind az oktatásban, mind az üzleti életben.