Kedvezményesen

Miskolc városa azért ad kedvezményesen bérbe lakásokat, hogy a miskolciak lakhatását támogassa – ez mindig is így volt, bárki is vezette a várost. A gazdasági célú ingatlanokat a város viszont más díjszabáson adja ki, éppen ezért valószínűsíthető, hogy Mokrai megtéveszthette az önkormányzatot azzal, hogy lakcímeként tüntette fel a Széchenyi utcai ingatlant, így jutott kedvezményesen a bérleményhez, és végül így jutott alacsony áron vevőként is a lakáshoz.

És a történet még itt sem ér véget, hiszen

Mokrai az önkormányzattól bérelt lakást irodaként adhatta bérbe a Pénzügyi Vállalkozások Országos Szövetségének, aminek ő maga az elnöke

és ami a nyilvános adatok szerint ebben a lakásban működik, legalább 2014 óta. A szervezet tagsága durván 100 cégből áll, akik több millió forintot fizetnek a tagságért.

Gyarapodás

Vagyis a jelek szerint

Mokrai kedvezményes áron bérelt egy lakást az önkormányzattól, ahol nem lakott, viszont ott működtek a cégei.

Bejegyeztette oda az általa vezetett szervezetet, aminek akár a tagdíjaiból kifizethette a bérleti díjat, holott ki sem bérelhetett volna, majd mint bérlő, nyomott áron megvette az ingatlant a Covid alatt. Vagyis,

amíg a járvány alatt mindenki szegényebb lett ő „szépen kereshetett”.

baloldalon sokan úgy tartják, hogy az MSZP 2010-es választási vereségét Mokrai házügye okozta. Hogy a DK 2024-es vereségét is Mokrainak köszönheti-e majd a baloldal június 9-én, kiderül.