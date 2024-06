Ahogy valós probléma az is, hogy a hírek szerint kötelező sorkatonai szolgálatot akar elrendelni az EU. Számomra elképzelhetetlen, hogy a fiam idegen országért harcoljon. A NATO is védelmi szervezet, mindig is az volt, mi nem azért léptünk be, hogy háborúba keveredjünk, hanem azért, hogy egy erős védelemben részesüljünk. Az EU-nak is határvédelmi szerve van, inkább azt kellene megerősíteni, mert a schengeni határ védelmének elhanyagolása valódi veszélyt jelent. Ehhez képest civilekből akar hadsereget kiállítani az EU, ami teljes mértékben elfogadhatatlan, abszurd.

És ennek az a vége, hogy a fiainkat majd besorozzák és a harcmezőre küldik?! Hát ebből nem kérek, ebből mi biztosan nem kérünk – ezt a vármegyében élő szülők nevében is bátran kijelenthetem. Június 9-e ezt is megmutatja majd, hogyan gondolkodnak erről a magyar emberek.

Milyen jövőt vizionál a megkezdett munkája folytatása esetén?

Nekem és az általam képviselt politikai közösségnek továbbra is a legfőbb célja, hogy a családbarát fejlesztésekkel, a gazdaság további erősítésével minimalizáljuk az elvándorlást, otthont biztosítsunk a vármegyében élőknek és azoknak, akik minket választanak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye települései 2027-ig 150 milliárd forintot fordíthatnak fejlesztéseikre. Ezt négy nagy fejezetre osztottuk. Gondoskodó Vármegye 47,4 milliárd forint: új bölcsődei, óvodai férőhelyek, egészségügyi alap- és szakellátás-fejlesztés, új egészségházak, orvosi rendelők, szociális szolgáltatások. Élhető Vármegye 48,4 milliárd forint: településfejlesztés, parkok, sétautak, közösségi terek fejlesztése, közutak, új csapadékvíz-elvezető rendszerek.

Klímabarát Vármegye 16,2 milliárd forint: önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, megújuló energia-felhasználás növelése, napelemparkok létrehozása. Versenyképes Vármegye 38,2 milliárd forint: új munkahelyek létrehozása, ipari parkok, iparterületek kialakítása, foglalkoztatás támogatása, gazdaság-, turizmusfejlesztés.