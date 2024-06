A korszerű laboroknak és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrának köszönhetően az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet kimagasló helyet foglalhat el a hazai és nemzetközi földtudományi kutatási palettán. Dr. Baracza Mátyás Krisztián intézetigazgató köszöntőjében elmondta, hogy nagy esemény a kutatóintézet számára a költözés, hiszen 21. századi környezetben folytathatják munkájukat. Köszöntötte a Szegedi Egyetem, a Pannon Egyetem és a MOL képviselőit. Az átadó után kétnapos konferencia kezdődött, ahol az olajipar képviselői és az egyetemi szakemberek vitatják meg különböző rétegkezelési eljárások és technológiák hatékonyságát.

Nemzetközi szinten is kiemelkedő tudás- és eszközállomány

Azzal, hogy az intézet összeolvadt a Műszaki Földtudományi Karral, szorosabban kapcsolódhatnak a vérkeringésbe. Olyan világszinten is egyedülálló komplex tudás és eszközállomány áll rendelkezésükre, amellyel a tudományos élet és az ipar számára is tudnak szolgáltatni. Ezt erősíti az az információ, hogy nyáron is lesznek olyan külföldi – dél-afrikai és dél-amerikai – hallgatók, akik itt teljesítenek szakmai gyakorlatot.

Összenőtt, ami összetartozik

A Miskolci Egyetem erőssége, hogy képes igazodni a változó kor követelményeihez – kezdte köszöntő beszédét prof. dr. Horváth Zita, az egyetem rektora. Hangsúlyozta, hogy a regionális nehézségek ellenére sikerült stabilizálni a hallgatói létszámot, és több területen is kiemelkedő helyet foglal el a Miskolci Egyetem a felsőoktatási intézmények rangsoraiban. Nemzetközi szinten benne van az első öt százalékban, a 63 hazai felsőoktatási intézmény közül pedig oktatói kiválóságokat tekintve a 8. helyen szerepel – emelt ki két eredményt.



– Ez a gyönyörű campus a szellemi és fizikai építkezés fázisában van, ezt a folyamatos átadások is alátámasztják. Azzal, hogy az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet átköltözött a Műszaki Földtudományi Kar épületébe, új helyen, de a hagyományokat megőrizve összenőtt, ami összetartozik. Egyedülálló területet képvisel az intézet, nemcsak az országban, hanem világszerte figyelik a publikációs tevékenységüket – összegezte a rektor.



Mielőtt megnyitotta a kétnapos konferenciát, prof. dr. Mucsi Gábor, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja ismertette, hogy a kar és az intézet fontos feladata az ipari szereplők kiszolgálása: