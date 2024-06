Hogy miért kapta az elismerést, hogy mit jelent számára, és milyen polcra kerül a díj, erről is beszélt, mint ahogy arról is, hogy első könyve, a Mákdobáló hogyan született, és az Egy ló takarója címet kapott könyve mikor lát napvilágot. A Bányász szaklap - melyet most szerkeszt - szeretetéről is szólt.

Hallgassák meg B.Tóth Erika podcastját!

Még több podcast a boon.hu oldalán!