„Palucca asszony, a híres német táncpedagógus minden esztendőben nemzetközi tánctanfolyamot tart drezdai stúdiójában. 1927 óta esztendőről esztendőre érkeznek Palucca asszony iskolájába neves táncpedagógusok, hogy nemzetközi szinten továbbfejlesszék tudásukat. A Táncművészeti Szövetség jelölése alapján az idén hazánkat négy tehetséges táncos képviseli. Ezek között szerepel Lengyel Annamária, a Miskolci Nemzeti Színház szólótáncosnője" – számol be a történtekről 1964. június 23-án az Észak-Magyarország.

A cikkből kiderült, hogy a június 21-től július 4-ig tartó nemzetközi tánctanfolyamon a sok neves előadó között szovjet, román, francia és finn táncpedagógusokat is voltak, a klasszikus balett szépségeire szovjet táncművészek oktatták a kiválasztott táncosokat, akik a román folklórral is megismerkedhettek. „Palucca asszony ezúttal is saját, modern koreográfiájával ismerteti meg a nemzetközi tánctanfolyam Drezdába sereglő, tanulni vágyó fiatal táncosait" – írta a lap.

Próbáltunk utánajárni, mi történt később a miskolci táncművésszel, hogyan alakult az élete. A Wikipédián közvetve találtunk nyomára. Lánya ugyanis színész lett, Makay Andrea, aki 1967-ben Miskolcon született. Az ő adatai között szerepel, hogy édesapja Makkai Sándor színész, aki 1962-től Miskolcon játszott, édesanyja pedig Lengyel Annamária balettművész.