A Magyar Ortopéd Társaság 65. kongresszusának a Miskolci Egyetem ad otthont csütörtökön és pénteken. Dr. Zsákai Zsolt, a kongresszus elnöke elmondta, hogy nagyon büszkék erre az eseményre, hiszen hiánypótló a város életében egy ilyen színvonalas egészségügyi kongresszus.

Úgy gondolom, hogy ez visszacsatolja a régiót az ortopéd sebészeti tudományos életbe, annak vérkeringésébe, ez külön öröm és megtiszteltetés

– mutatott rá.

Folyamatos innováció

Dr. Udvarhelyi Iván a Magyar Ortopéd Társaság elnöke arról beszélt, hogy a kongresszus a társaság életében mindig egy kiemelkedő esemény. „Sok tekintetben gyakorlatilag egy tudományos fórum, ahol a kollégák, osztályok, kutató csoportok egyrészt ismertethetik az elért eredményeiket, vitát generálhatnak és új utat nyithatnak kutatásban, fejlesztésben és műtéti technikákban” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott: részben új információra tehetnek szert a szakemberek, akik tevékenységére is hathat egy-egy innováció.

Nem utolsósorban a minket implantátumokkal, egyéb eszközökkel ellátó cégeknek is lehetőségük nyílik megjelenésre, konzultációra

– mondta.

Tudományokon átívelő

A Miskolci Egyetem részéről dr. Kiss-Tóth Emőke, a kongresszus védnöke, az Egészségtudományi Kar dékánja arról szólt, hogy számukra megtiszteltetés a konferencia megrendezése.

Az egészségtudományokon belül szorosan fűződünk a konferencia résztvevőihez, például a gyógytornász képzésünkkel, radioterápiás képzésünkkel vagy éppen a fizioterápiás mesterképzésünkkel

– részletezte. Arról is beszélt, hogy a két napban lehetőség lesz az egyetem szellemiségével is megismerkedniük a résztvevőknek.

Cél a betegek legjobb ellátása

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy az ilyen fórumok nagyban hozzájárulnak az egészségügy fejlődéséhez. „A kormánynak az egyik legfőbb célja, hogy a lakosság egészségügyi ellátása biztosítva legyen, és a betegek gyógyulási esélyei folyamatosan javuljanak. Természetesen ehhez hozzájárulnak a béremelések, a fejlesztések, az intézményi fejlesztések, bővítések, és számos tervünk van még a jövőben” – húzta alá. Rámutatott: az is fontos cél, hogy az egészségügyi dolgozók a lehető legjobb körülmények között dolgozhassanak. dr. Kiss János országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy ezzel az eseménnyel mindenki nyer.

A szakma képviselői meg tudják vitatni a kérdéseiket és mindezt az egyetemen tehetik meg, amely élőbbé tudja tenni a kapcsolatát a szakmának ezen ágával

– mondta. Azt is hangsúlyozta: hogy Miskolc városa is nyertese a konferenciának, hiszen eddig hatszáz fő vett részt rajta. „Korábban leszálló ágba került a konferenciaturizmus a városban, most azonban, hogy új vezetése lesz a városnak, mindenképp fellendülhet a konferenciaélet Miskolcon” – zárta szavait.