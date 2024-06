Nagyon rosszul sikerültek a kompetenciafelmérések a magyar iskolákban, erről szóltak a sajtóhírek az elmúlt hetekben. Az Eduline oktatási portál részletesen elemezte az eredményeket az Oktatási Hivatal adatai alapján. Az elemzésből kiderült, hogy minden évfolyamon, minden mérési területen rontottak a diákok a 2023-as kompetenciaméréseken az előző évihez képest. Míg azonban Budapesten és Nyugat-Magyarországon jellemzően jobb eredmények születtek, addig az észak-magyarországi vármegyékben élő gyerekek eredményei jóval elmaradnak az átlagtól. Ez jellemző mind a szövegértésre, mind a matematikai képességekre, mind a természettudományos műveltségre.

Jobbak az országos átlagnál

„Egy-egy érdekes kivétel azonban akadt, hiszen például a borsodi Alsóvadászi Tompa Mihály Általános Iskola hatodikosai mintegy 230 képességponttal értek el magasabb pontot az országos átlaghoz képest annak ellenére, hogy az intézményhez tartozó családi háttérindex -2,49 volt. Ebben az iskolában a hetedikesek és a nyolcadikosok is bőven az országos átlag felett teljesítettek természettudományokból. Vagyis ez kiemelkedő pedagógiai munkáról árulkodik" – olvasható az oktatási szakportálon. (A családi háttérindex egyébként röviden annyit jelent, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű településeken bizonyos szorzóval számolják az eredményeket – a szerk.)

Örül az eredménynek az igazgató

Jobbágy Ottót, az alsóvadászi iskola igazgatóját kérdeztük. Mint mondta, nem érti, miért éppen őket emelték ki, szerinte más iskolák is értek el hasonlóan szép eredményeket a vármegyében.

– Csodálkoztam az eredményen, de természetesen nagyon örülök neki – fogalmazott. Szerinte az az oka a kiemelkedő eredménynek, hogy készültek. Nagyon sok minta gyakorlófeladatot végeztettek el a diákokkal, ezek online elérhetők, és a tehetségkapu portálon is vannak szép számmal.

Korábban gyengén szerepeltek

– Némi szerencse is kellett hozzá, hogy jól sikerült a felmérés, hiszen sok ahhoz hasonló feladat volt a felmérésben, mint amilyenek gyakorló feladatsorban is benne voltak. Az előző években nagyon gyengén szerepeltünk, ezért készítettük el a fejlesztési terveket – magyarázta. Kérdeztük, érződik-e a diákokon is a fejlődés, de az igazgató szerint a tananyag a felmérésben található feladattípusoktól kicsit másabb, ezek gyakorlatorientáltabbak voltak.