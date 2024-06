Praktikus információk az útra kelőknek

A zarándokútlevél kötelező, amit Lisszabonban a katedrálisban lehet kiváltani az indulási ponton, és itt lehet megvenni egy Szent Jakab kagylót, ami az út jelképe. Ezt ki kell tenni a táskára, ezzel is jelezve, hogy zarándokok vagyunk, és ez a beazonosítás miatt is fontos.

Negyven pecséthely van az útlevélben, ki kell tölteni, hogy sétálva vagy biciklivel teszi meg az illető, és hogy honnan és melyik napon indult el. Egy nap legalább kettő pecsétet össze kell gyűjteni, a zarándokszállásokra enélkül be sem engednek senkit, vannak megjelölt kávézók és reggelizőhelyek is, ahol az útlevelekbe pecsét kerülhet. Az étkezések a zarándokszállásokon nagyon táplálóak, figyelnek arra, hogy a zöldség és a fehérje bevitele megfelelő legyen. Vannak helyek, ahol van lehetőség főzésre is, de ez sajnos nem minden esetben. Venni lehet úgynevezett a zarándokmenüt, ezek főleg a mennyiségre mennek és sajnos nem a minőségre. A költségeket tekintve Anikó elmondta, hogy a cipő és a zokni esetében nem szabad sajnálni a pénzt. Az első tíz napban, mivel nem nagyon voltak zarándokszállások, ötven euró körül voltak a költségek, a későbbiekben huszonöt, harminc euróból lehetett kijönni. Az egész út nagyságrendileg hétszázötven ezer forintba került.

Egyre magabiztosabban

Anikó véleménye, hogy az első pár napban a félelmek szertefoszlanak, a Lisszabonból való elindulás után a kíváncsiság kerekedett felül. Nagyon sok kedvesség és szeretet vette körül, egy percre nem merült fel benne, hogy valakiben nem bízhat, vagy valamilyen baja történhet.

Az idő és a távolság érzékelése és fogalma is megváltozik. Jellemző, hogy a nap második felében tervezi meg az ember, hogy hány kilométert megy. Anikó egyáltalán nem iktatott be nullás pihenőnapokat, az öt vagy tíz kilométeres távok számítottak ennek. A lány megjegyzi, hogy nagyon érdekes, hogy egy tizennyolc kilométeres autóút mondjuk harminc perc, ezzel szemben ugyanez gyalog, ha vannak benne szintkülönbségek is, akár hat és fél óra is lehet.