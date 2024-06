Mezőkövesden nem volt olyan szabad terület, amit egy befektetőnek fel tudtunk volna ajánlani hasznosításra. Szisztematikus munkával ipari területeket alakítottunk ki, közművesítettük. Huszonegy hektáros területünkön már van is egy befektető, és abban is biztos vagyok, hogy a következő években újabb befektetők érkeznek.

Tavaly Matyó Világtalálkozót tartottak. Ez mit hozott a településnek?

Egyre inkább azt látom, érzem, hogy az itt élőkben nő a lokálpatriótizmus, büszkék rá, hogy matyók, ezért nagyon fontos volt a világtalálkozó megszervezése hat évvel ezelőtt és tavaly is. A csodás örökséget meg kell tartanunk, ehhez viszont programok is kellenek.

Hogyan definiálná a települést: ipari, agrár, turisztikai város Mezőkövesd?

Mindenből egy kicsi, mindegyik fontos a városnak, az itt élőknek. Azt se felejtsük, hogy rendkívül gazdag a kultúránk. Az itt élők vendégszeretete pedig páratlan. Aki idejön, annak szívesen megmutatjuk, hogy mi mindenünk van. Ha a fürdőbe jön, akkor a várost, a kultúrát, ha a városba, vagy egy rendezvényre, akkor pedig a gyógyfürdőt is.

Mi a helyzet a fiatalokkal, elmennek a városból?

Miért ne mennének: lássanak világot, szerezzenek tudást, tapasztalatot és jöjjenek haza.

Visszajönnek?

Vannak erre utalójelek. Célunk, hogy minél több mezőkövesdi gyökerű fiatal és itt letelepedő megtalálja a számítását. Nem véletlenül működtetünk lakásépítési és -vásárlási támogatási rendszert. Nem véletlenül építettünk – saját erőből – tavaly az egyik új lakóterületen utat, közművet, szuper körülményeket teremtettünk az ott építkező családoknak. Építettünk új bölcsődét, a fiatalok, a családok komfortérzetét növeli a játszóterek megépítése is. Erre külön programunk van.

Mondjuk, ha 10 év múlva beszélgetünk, akkor mire lenne büszke?

Hogy a Zsóry-fürdő visszanyerte régi hírnevét, patináját, amire minden esélyünk megvan. Örömmel számolhatok be róla, hogy több 4,2 milliárd forintért fejlesztjük a létesítményt: megépítünk egy teljesen új medence-komplexumot, az egész fürdő energetikai ellátása megújul. Ennek jelenleg zajlanak a tervezési munkái, megvan rá a pénzünk. Arra is büszke leszek, ha megvalósul az idősotthon, ahogy a zeneiskolára is, ahol szeretnék egy gála előadást végighallgatni. Óvodákban arra már van példa, hogy a gyermekek matyó ruhában lépnek fel, de azt is nagyon szeretném, ha az iskolákban hasonlót láthatnék. Ez megint csak a lokálpatriótizmust erősítené, mert ezek a gyermekek tudják majd, hogy milyen értékes a szülőföldjük, hogy matyónak és mezőkövesdinek lenni csodás érzés!