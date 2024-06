A rendezvény az Öröm a zene tehetséggondozó program miskolci állomása. A nyertes bekerül az országos döntőbe, ahol a fődíj egymillió forint értékű hangszer-, illetve hangtechnikai eszközbeszerzés. Minden zenekar három saját dalt mutatott be. A zsűritagok a produkciók után értékeltek és tanácsokkal is ellátták a fellépőket. A zsűri tagjai Andrásik Remo, a HANOSZ főtitkára, zenész, gitártanár, Károly Tamás, producer, stúdiós szakember, Fekete Szilárd, dobművész, a Rotor volt dobosa, a Gitármánia tábor tanára, Nahaj Péter, zenész, a Sky Fanatic énekese, Pap Dávid 'Page, az Antares dobosa valamint Dér Dávid, szintén az Antares zenekarból volt. A zsűri értékelte a hangszeres tudást, a szöveget, a mondanivalót, az egyediséget és a színpadi összképet is.

Nemcsak egy díj, hatalmas lehetőség

– Az Öröm a zene már a 16. évadát éli, ez Kelet-Közép-Európa legnagyobb tehetségkutató rendszere. Minden évben 25 helyszínen rendezik meg az előválogatókat, húsz belföldi és öt határon túli versengés van. Nagyjából 1000-1100 zenekart hallgatunk meg egy évadban, ebből jön össze az a 25 győztes, aki szeptember végén egy nagy döntőben lép fel, ahol a legjobb elviszi az egymilliós nyereményt. Ezentúl az ott kiválasztott tíz zenekar továbbmehet a Hangfoglaló programba, ahol elnyerhetik a négy és félmillió forintos támogatást, és elég gyakran elnyerik. A nyereményen túl – ami segíti a zenekar indulását – csatlakozhatnak ahhoz a blokkhoz, amit a Hangfoglaló támogat. Eljutnak fellépésekre, fesztiválokra és mentort kapnak maguk mellé

– nyilatkozta portálunknak Andrásik Remo, az Öröm a zene program vezetője. Hozzátette: nagyon sok ma már országosan ismert zenekar, például a Margaret Island, AWS, Fatal Error is ebben a programban kezdte karrierjét.