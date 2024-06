Zúgott a Szinva néhol egészen megközelítve a mederszegélyt, ezt tapasztaltuk tegnap a diósgyőri városközponttól kezdve egészen a Molnár csárdáig. Nagyon bővizű a patak mindvégig. Útközben egy diákcsoportnak is találkoztunk, akiknek részben meg is hiúsította programját a megduzzadt patak, hiszen a Szinva-tanösvényen elárasztotta a gyalogutat. A kiránduló diákokat végül a Szeleta Park kárpótolta látnivalókkal. A Molnár Csárdánál is zubogott a víz, látszott, hogy van még a vízgyűjtő területeken.

– Nem lesz ebből gond, csak ne legyen utánpótlás – fogalmazta meg egy helybéli, aki a két legutóbbi árvizet is átélte.

Árvízvédelmi készültség

Hétfőn árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Szinva vízszintje miatt Ómassán, a Molnár Csárdánál, Felsőhámorban, Perecesen, Hejőcsabán és a Vasgyári temetőnél is homokzsákokat kértek a Városgazda Kft.-től az ár elleni védekezéshez, húsz raklapnyit ki is szállították a helyszínre.

Kevesebb csapadék

Némi „csapadékszünet” után kedd délután is kialakultak szórványosan záporok, de az ezekből lehulló eső mennyisége már általában 5 milliméter alatt maradt. Szerdától pénteken továbbra is lehet esőre, záporra, zivatarra számítani, ugyanakkor az előrejelzések az elmúlt napokénál számottevően kisebb mennyiségekkel számolnak – jelezte Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság PR referense. megtudtuk tőle azt is, hogy a szerdán napközben lehullott csapadék újabb árhullámokat indított el a Sajó szlovákiai mellékvizein, amelynek hatására éjfél körül Sajópüspökinél 293 centiméteres tetőzés alakult ki. Azóta a határszelvényben már több mint 25 centimétert apadt a folyó, de a külföldi vízrendszer bővízű állapota miatt ez az apadási ütem várhatóan lassulni fog.

Lassú apadás

Sajószentpéternél I. fok feletti a vízszint és ma további lassú áradás várható. Az árhullám tetőzése utóbbi vízmércénél holnap hajnalban/reggel valószínű, II. fokot mérsékelten meghaladó vízállással. Felsőzsolcánál várhatóan nem éri el a készültségi szintet a vízállás. A Bodrog ma reggel még lassan áradt, és a következő napokban is lehetséges még kisebb vízszintemelkedés, de a kialakult árhullám tetőző vízállásai várhatóan elmaradnak az I. fokú szintektől.

Működési területünkön a Takta vízfolyáson elsőfokú, a Sajó folyón és a Tarnán pedig másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.

Nappali figyelő- és őrszolgálatot látnak el munkatársaink a védvonalakon közel 255 kilométeren. Az illetékes közútkezelő tegnap a késő esti órákban a 2603. sz. út a 26-os sz. főút és Sajókaza közötti szakaszát lezárta a Sajó áradása miatt. Az igazgatóság 7 belvízvédelmi szakaszából 4 védelmi szakaszon, összesen 16 szivattyútelepen van érvényben első-, illetve másodfokú belvízvédelmi készültség – tájékoztatott az igazgatóság.