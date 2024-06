Az Ellipsum Élmény és Strandfürdő Miskolctapolca egy ötcsillagos élményfürdő, amelynek minősítését nemrég kaptuk meg – mondta portálunknak Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője szombaton.

Megkezdődött a szezon

Annak kapcsán járt portálunk a fürdőben, hogy megkezdődött a strandszezon. „Az országban nem sok ilyen fürdő van, és a komplexum 21. századi felszereltségű” – mutatott rá. Az épületbe belépve impozáns látványt nyújt, és a hétvégi napon nagyon sok fürdőzővel találkoztunk. „Egyre népszerűbb a fürdő, de természetesen a látogatottság nyáron a legnagyobb” – hangsúlyozta.

Színes programok

Arról is beszélt, hogy különböző kedvezményekkel igyekeznek kedveskedni a miskolci lakosoknak. „Színvonalas programokkal és élményekkel várjuk a fürdőzni vágyókat a fürdőbe” – mondta. Arra is rámutatott: különböző kedvezményekkel igyekeznek kedveskedni a miskolctapolcai lakosoknak is.

Jól érzik magukat

Karaba Lászlóné az unokájával érkezett az Ellipsumba. Azt mondta a boon.hu-nak, hogy elégedettek a fürdővel. „Komplex jegyet vettünk, mert úszni is át szeretnénk menni a másik fürdőbe” – mondta. Arról is beszélt, hogy a szaunát kissé hiányolja, de hallotta, hogy korábban leégett. Kovács János a családjával érkezett. Ő azt mondta, hogy mindennel elégedett, szerinte az árak tűrhetőek, de minden szolgáltatást meg kell fizetni. „Minden hónapban járunk egyszer fürdőzni, most a gyermeknapot pótoltuk be, de nagyon jól érezzük magunkat itt” – mondta.