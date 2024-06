Említette a rablásokat kifosztásokat. Ha jól tudom, akkor ebben a tavalyi évben nagyon jó volt a felderítési mutató. Ez hogy alakult?

Igen, a rablások terén gyakorlatilag évek óta mondhatom, hogy százszázalékos vagy ahhoz közeli felderítési mutatóval zárt a kapitányság. A tavalyi év is ilyen volt, mindössze egy olyan rablás történt tavaly, amikor nem találtuk meg az elkövetőjét, de még keressük, és ebben elég kitartóak vagyunk.

Emlékszem egy jó 10-15 évvel ezelőtti sajtótájékoztatóra a főkapitányságon. Bűnügyi adatok, tendenciák voltak terítéken, és akkor elhangzott egy olyan, hogy a rendőrség azt javasolja, hogy főleg péntek, szombat késő este a Búza teret és környékét egyedül kerülje el mindenki, mert ott könnyebben válhat bűncselekmény áldozatává. Ma vannak olyan pontjai a városnak, ahol jobban kell figyelnie az egyszerű állampolgárnak és a rendőrségnek is koncentrálnia?

Összességében azt tudom mondani, hogy erőszakos jellegű közterületi bűncselekmények általában a szórakozóhelyek környékén fordulnak elő olyan állampolgárok között, akik korábban a szórakozóhelyen tartózkodtak. Nagyon gyakran merül fel a háttérben az ittasság és valamilyen fajta előzetes véleménykülönbség, amit így próbálnak rendezni. Az útonállásszerű támadás, rablás az teljesen elvétve fordult elő a városban, ott inkább az alkalom szüli ezt az eseménysorozatot, az nem koncentrálódik egy bizonyos városrészhez. Tehát ehhez két dolog együttállása kell, hogy egy időben legyen egy olyan sértett, aki könnyen válhat áldozattá, meg egy olyan elkövető, aki meglátja a lehetőséget egy sikeres bűncselekmény elkövetéséhez. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy a rablások sértettjei, akitől mondjuk erőszakkal elveszik az értékeiket, azok meglehetősen illuminált állapotban vannak. Azt látjuk, hogy az elkövetők sokkal nagyobb valószínűséggel támadnak meg egy ilyen ittas, képességeinek nem teljes birtokában lévő embert, mint aki teljesen józan – és ez bárhol előfordulhat a városban. Én azt gondolom, hogy bűnmegelőzési tanácsokat ilyen téren lehet adni, ha valaki elmegy szórakozni, akkor előre tervezze meg a haza útját, és ne legyen potenciális áldozat.

A bűncselekményeknek mindig van egy látenciája, egy olyan rétege, amiben nem történik rendőrségi eljárás, mert az nem is jut a hatóság tudomására, a sértett nem tesz feljelentést. Egy ilyen dologról pont nehéz lehet beszélni, de mégis mi a tapasztalatuk, mennyire van ez most jelen Miskolcon?

Biztos, hogy van valamilyen fokú látencia. Biztos, hogy nem mindenki fordul hozzánk akit káreset ért, de én azt gondolom, hogy sikerült csökkenteni az elmúlt időszakban a látencia mértékét. Abból gondolom ezt, hogy az állampolgárok manapság már egészen kicsi jogsértésekkel is bizalommal fordulnak hozzánk. Sokszor majdhogynem megmosolyogtató, hogy mi miatt, viszont tényállás szerű, megvalósít, akár szabálysértést, akár bűncselekményt, és eljárunk ezekben az ügyekben is. Tényleg közhely, de igaz, hogy nincs kis ügy és nagy ügy. Mindegyik üggyel egyformán foglalkozni kell. A lakásbetörések kategóriáját azért szoktam említeni a látencia kapcsán, mert akinek betörnek a lakásába, ott gyakorlatilag elenyésző, hogy valaki ne tegyen bejelentést, feljelentést, ott a látencia azt gondolom, hogy szabad szemmel szinte nem látható, és a tavalyi évben volt a legkevesebb lakásbetörés Miskolcon az elmúlt tizenegynéhány évben.

Azt egyébként lehet tudni, hogy mik eredményezik ezeket a javuló számokat, hogy mi minden van emögött?

Én azt gondolom, hogy ez egy összetett kérdés és összetett a válasz is. Nyilvánvaló, hogy nem kizárólag a rendőrség érdeme az, hogy csökkent a bűncselekmények száma. 2010-től napjainkig szinte folyamatosan egy társadalmi jelenség ez, és társadalmi összefüggések állnak emögött, aminek egyik alkotóeleme a rendőrség is. Nyilván a mi munkánk is hat a közbiztonságra és a regisztrált bűncselekmények számára, de nem kizárólagosan nekünk van rá hatásunk. A munkaerőpiac helyzete azért az elmúlt időszakban látjuk, hogy sokat javult. Rendőrként nem vagyunk szociológusok, de azt azért látjuk, hogy a munkaerőpiac több embert képes felszívni, mint korábban. Én magam is több olyan korábbi elkövetőmet láttam munkásruhában, aki korábban mással kereste a kenyerét, és ez egy pozitív irányba tereli a regisztrált bűncselekmények számát is. Biztos vagyok benne, hogy a gazdasági környezetnek a fejlődése kedvezően hat a bűncselekmények számára. Nyilván a rendőrség is benne van ebben, a térfigyelő kamerarendszerek is benne vannak, a különböző cégeknek a vagyonvédelmi törekvései, hogy megőrizzék a saját vagyonukat, az is jó irányba viszi a történetet. Tehát ez egy összetett dolog. Azt gondolom, hogy ez nem is a rendőrkapitánynak, hanem inkább a szociológusok dolga megfejteni, de tény és való, hogy az elmúlt időszak e tekintetben kedvező folyamatokat hozott. Ha nyomozati vagy felderítési eredményességet nézzük, az már inkább a rendőrség számlájára írható. És most ezek a számok, amik az elmúlt időszakban születtek gyakorlatilag büszkeségre adhatnak okot, azért ezeket mi hoztuk össze. Az manapság sem jellemző, hogy valaki megbánva bűneit bejön a rendőrségre és feladja magát. Tehát az én kollégáim nyomozzák ki ezeket az elkövetőket és teszik ezt nagyon jó hatásfokkal.

Milyen hatékonysággal?

72,1 százalék volt tavaly a nyomozati eredményesség, ez azt jelenti, hogy az ügyeknek ekkora százalékát fejeztük be eredményesen, és állt bíróság elé az elkövető. Több kategóriában, ilyen a lakásbetörés, a lopás rekordokat döntögettünk a nyomozati eredményességben. Ez mindenképp jó. Én azt gondolom, hogy a társadalomnak is az az érdeke, hogy ha valaki bűnt követ el, akkor kapjon egy erős figyelmeztetést a társadalomtól, hogy ez nem volt helyes. Azt a kriminológusok is elismerik, hogy egy cselekményt nem elég büntetendővé tenni, akár a Btk-ban nagyon erős büntetési tételekkel fenyegetni. Ez önmagában még alkalmatlan arra, hogy visszatartsa az elkövetőket, az elkövetést. Mert ehhez kellett az, hogy jó eséllyel eljárás alá is vonják őket. Tehát ha nem tartanak az elkövető-jelöltek komolyan attól, hogyha bűnt követnek el, abból felelősségre vonás is lesz, akkor mindegy, hogy hány évvel fenyegeti őket a jogszabály. Valóssá kell tenni ezt a veszélyt, és azt gondolom, hogy ez a 70 százalék feletti eredményesség ez valós veszéllyé teszi, hogy aki Miskolcon a bűn útjára lép jó eséllyel számonkérésre fog kerülni.

Említette ezt, hogy, hogy mindenféle akár egészen kis ügyekkel is fordulnak a rendőrséghez az állampolgárok Miskolcon. Mi a tapasztalat, hogy alakult a város lakosságának a rendőrökhöz való hozzáállása?

Gyakorlatilag, hogy az állampolgárok, hogyan állnak a rendőrséghez, attól függ, milyen állampolgárról beszélünk. Ha a tavaly regisztrált 3185 bűncselekmény valamelyik elkövetőjéről beszélünk, ő biztos, hogy nem a legnagyobb megbecsülés hangján szól a rendőrségről, de nem is kell nekünk népszerűnek lenni, hanem hatékonynak. Én azt látom, hogy a normákat betartó többségi társadalomnál a rendőrök elfogadottsága, megbecsültsége az jobb, mint korábban, sokkal jobb. Azért a mai rendőri generáció teljesen más, mint a nyolcvanas, kilencvenes évek generációja. Másképp intézkedünk akár egy közúti közlekedési eset, akár egy nyomozás során. Én nagyon bízom benne, hogy nem csapnak be azok a visszajelzések, amik eljutnak hozzám, hogy kulturáltabban intézkedő, intelligensebb rendőrök látják el a munkát, és ezt szeretnénk a mi magunk módján erősíteni, a lehető legmagasabb szintig.