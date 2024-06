Visszatért a gyökereihez

Baranyi Mária, a Csibirka Egyesület alelnöke a Szentistváni matyó hímzés könyv társszerzője. A szerzőtársa Viszóczky Ilona, a Herman Ottó Múzeum muzeológusa. „Szentistvánon születtem, a kezdetekről szentistváni matyólánynak vallom magam. Megtanultam néhány idegen nyelvet, diplomataként bejártam a világot, és most visszatértem a gyökerekhez, a matyó kultúrához.” – mesélt életéről Baranyi Mária a Herman Ottó Múzeum teraszán.

Baranyi Mária

Fotó: Édes Richárd

Szentistván teljesen egyedi matyó hímzéskultúrával rendelkezik

Az írónő szerint a 21. század emberének is fontos üzenetet hordoz a könyv. Mivel fantasztikus kreativitás rejlik a matyó hímzésben, magában a hagyományban, és a legnehezebb körülmények között is lehet csodálatos dolgokat létrehozni. A könyvben szereplő hímzések igen sok esetben petróleumlámpa fényénél készültek, mégis a világörökség részét képezik.

„A könyvünk részletesen bemutatja az egész hímzéskultúránk fejlődését. Azt, hogy milyen hatásokat vett át és olvasztott egységes egésszé a matyó hímzés tradíciója. Három matyó település van. Általában Mezőkövesdet azonosítják a matyósággal, holott idetartozik még Szentistván és Tard. Szentistvánnak ezen belül is rendkívül sajátos matyó kultúrája van, hiszen teljesen egyedi a színvilág és a formavilág is. A hátrom matyó hímzéses kultúra azonos gyökerekből alakult ki, később azonban a fejlődésük különbözővé vált, és a matyó népviselet is teljesen más a három településen” – avatott be minket a matyó kultúra titkaiba Baranyi Mária.

Könyvbemutató a 125 éves Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiről

Az érték összeköt címmel mutatkozott be délután 5 órától a miskolci múzeum gyűjteményeiről szóló kiadvány. Benne a legszebb műtárgyakkal, érdekes történetekkel, az emblematikus épületekkel és a múzeumtörténet legfontosabb szereplőivel. Elég széles a spektrum, hiszen az ásványoktól kezdve a régészeten át a kortárs képzőművészetig számos gyűjtemény szerepet kap a kötetben, a fotótárat és a numizmatikai gyűjteményt is beleértve. Több mint 400 fotó illusztrálja a kötetet 352 oldalon keresztül.