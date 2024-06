Az apák napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van.

Amerikai gyökerek

Amerikában Sonora Smart Dodd volt az ünnep megalapításának legnagyobb kezdeményezője. Apja, a polgárháborús veterán William Jackson Smart egyedülálló szülőként nevelte fel kilenc gyermekét (a legkisebb újszülött volt, a legnagyobb 9 éves) második felesége halálát követően (1891-ben belehalt hetedik közös gyermekük születésébe). A kezdeményezés lányában azután fogant meg, hogy hallott az első anyáknapi ünnepségről, melyet Anna Jarvis alapított.

A lányok és az apák között különleges a kapcsolat

Az apja szülői példája által inspirálva, Sonora úgy érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben végül a hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak. Az apák napjának Sonora által eredetileg tervezett dátuma június 5., édesapja születésnapja lett volna, de a hatóságok addigra nem készültek el a teendőkkel, így június harmadik vasárnapján tartották az első apák napját, és tartják ma is. Így az első apák napja 1910. június 19-én volt Spokane-ben.

A William Jennings Bryanhez hasonló személyek segítségével lett szélesebb körben ismert ez az ünnep. 1916-ban az akkori amerikai elnök, Woodrow Wilson is részt vett a spokane-i apák napja ünnepségen. William Jackson Smart 1917-ben, 77 évesen, lánya Sonora Smart Dodd házában, gyermekei által körülvéve távozott el az élők sorából. Rendkívül nagy családja volt, összesen 14 gyermeket nevelt fel (első házasságából 4, második házasságából 3 mostoha és 7 saját gyereke volt). Calvin Coolidge 1924-ben javaslatot tett, hogy a napot nyilvánítsák országos szabadnappá. Az ünnepet hivatalosan 1972-ben Richard Nixon ismerte el.