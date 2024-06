Az év magyar nóta szerzője Artisjus díjat kapott Ludvig József klasszikus gitár tanár, zeneszerző, szövegíró.

– Tavaly Erdélyben adták át a díjat a győztesnek, az idén még nem tudom, mikor és hol lesz az ünnepség, Kassa és Pozsony is felmerült már helyszínként – mondta portálunknak a kitüntetett. A díjat egyébként nemrégiben országosról nemzetközivé emelték, az idén pedig ő érdemelte ki.

Zeneiskolákban tanít

Ludvig József klasszikus zenei tanulmányait Miskolcon végezte. 1978 óta tanít zeneiskolákban, ezt a tevékenységét nyugdíjasként is folytatja. Most éppen Budapesten, s bár már túl van a 70-en, úgy tervezi, a jövő tanévben folytatja. Az elismerés egyébként főként annak szól, hogy ő maga is ír magyar nótákat – több hangszeres csárdás is fűződik a nevéhez – , de annak is, hogy az általa alapított Koncert 1234 Kft. számos zenei albumot, kottát jelentetett meg, köztük tucatnál is több gyűjteményt magyar nótákból.

Kottákat adnak ki

– Egész korán elkezdtünk kottakiadással foglalkozni. Több szerző komplett albumát adtuk ki, valamint válogatásokat is, sok esetben CD-t is mellékeltünk a kötethez – mesél munkájukról Ludvig József, aki ma már fiával együtt dolgozik, aki szintén szerző és műkiadó lett.

Ludvig József



A kiadványok között magyarnóta-kották is vannak szép számmal, de azért a legtöbb könnyűzenei kotta, azok a legnépszerűbbek. Általában 200 oldalas könyvek ezek, amelyekben 50-60 szerző műveinek kottája található, a legfrissebb számoké is.

– Most jelenik majd meg a Jaj de szépen muzsikálnak című gyűjtemény, amely 20 szerző kottáit tartalmazza – árulta el, a köteteket miskolci nyomdákban nyomják.

Nem tudta, hogy jelölték

– Klasszikus gitárt tanítok egyébként a mai napig – mondta – és nagyon sok klasszikus zene kottám van, köztük sok olyan, aminek CD-jén én gitározok.

A mostani díjának nagyon örül.

– Az Artisjus igazgatója hívott fel, hogy gratuláljon, én azt sem tudtam, hogy jelöltek – jegyzi meg. Ez annak ellenére így volt, hogy ő maga is benne van a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felügyelőbizottságában, a zeneműkiadókat képviseli.