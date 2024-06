„Ehhez egy kis lendülettel, folyamatos támadással kell a magyar fiúknak játszania, és meglesz a győzelem. Szerintem leginkább a gyors játék hiányzik most a magyar csapat tagjaiból. Rettentő lassúak voltak, és nem tudtak eléggé felpörögni az eddigi mérkőzésekre. A skótok is remek csapatot alkotnak, nem véletlenül kerültek az EB-re, mi viszont most meg fogjuk verni őket, mert jobbak vagyunk. A srácok szívvel-lélekkel mindent adjanak bele, és annak biztosan meglesz az eredménye”