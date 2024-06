Fejes Eszter tizenhét éves gimnazista szerint a fiatalok most nagy előnyben részesítik a nagyon bő nadrágokat, ez lehet háromnegyedes vagy akár földig érő, trapézban végződő. Ehhez kedvelt viselet a lányoknál a rövid top, ami mutatja a hasat. Színek tekintetében nagyon visszajött a farmeres kékes, kopott feketés, keki zöld, koszos kiképzésű anyag. Némi ellentmondás azonban, hogy ehhez a fiatal lányok szívesen választanak pasztelles árnyalatú rózsaszín vagy más élénk színű topot. Eszter kérdésünkre elmondta, hogy azt is el tudja képzelni, hogy ez a generáció a világjárvány ideje alatt otthon volt, kényelmes ruhákat hordott és ennek az eredménye lett, hogy most ez az utcai divatban is megjelenik. A nemi különbségek is eltűnőben vannak, Eszter tapasztalata szerint az is elterjedt dolog, hogy a boltokban a fiúk a női részlegen, a lányok pedig a fiúk ruhái között válogatnak. A cipők esetében a vászon tornacipők nagyon divatosak, bizonyos márkák pedig kifejezetten. Eszter azonban hangsúlyozza, hogy ha van olyan alkalom, amikor ki kell öltözni, akkor a lányok szeretik elővenni a magas sarkút és kifejezetten csinos, alkalmi öltözetre váltani a hétköznapi utcai fazont. A fürdőruhák tekintetében újra elfogadott a bikini, hiszen a „body love” mozgalom lassan eléri hatását és ennek következtében a tini korosztály már nem szégyelli a testét és szívesen hordja ezeket a fazonokat.

A nyár kedvence a mullett és a wolf cut

Eszter beavatta portálunkat abba is, hogy a hajak tekintetében most nagyon menő divat fiúknál és lányoknál egyaránt az úgynevezett mullett és kifejezetten a lányoknál a wolf cut hajvágás. A magyarul farkasvágás nevet viselő frizura a nyár nagy trendje. Ez egy rétegzett, erősen tépett, általában félhosszú fazon, amely a fej felső részén szélesebb, nagyobb volumenű, mint alul. Nagyon vagány hatást kelt, dúsabbnak mutatja a hajat, és formázni is könnyű. A fiúk abszolút kedvence pedig a a mullet frizura, ami a nyolcvanas évek focistafrizuráját idézve tarol már jó ideje a frizuratrendek között. Nincs új a nap alatt, hiszen ezt a frizurát a zenész, énekes ikon David Bowie is több formában használta.