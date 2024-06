A Tompa Plusz Herman Ottóné kiállítás Vass Tibor József Attila-díjas költő képzőművész ötlete alapján született.

A Légyott képzeletbeli világának „gravitációs középpontja” a Lillafüreden álló Pele-ház áll. Ebben a patinás nyaralóban töltötte a forró nyarakat Herman Ottó, ahol a természettudós sok boldog órát élt át feleségével, Borosnyay Kamillával. A természettudós és neje a műalkotások képzeletbeli terében itt látták vendégül az egyik leghíresebb magyar költőt, Tompa Mihályt.

Egy kitalált találkozás

Erről a kitalált találkozásról szólnak azok az alkotásokat, amiket a Múzeumok Éjszakáján megnézhettek az érdeklődők a Miskolci Színészmúzeumban.

Születtek festmények, fotók, kollázsok, egyedi rajzok, és még a mesterséges intelligencia is létrehozott pár alkotást.

„Egészen elképesztőek ezek az alkotások” – nyilatkozta Szilva Noémi, az egyik vendég a festmények láttán. „Ez a kiállítás egy igazi kuriózum Miskolc életében, hiszen olyan alakokat mutat be, akik Miskolchoz és a korabeli nemzeti kultúrához is sok szállal kötődnek. Mindenkinek látnia kellene, aki itt él, és azoknak is, akik turistaként járnak a Színészmúzeumban.”