Izgatott gyerekekkel telt meg a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának előadóterme, a főváros tizedik kerületi tűzoltó-parancsnokságán működő intézményben hirdették ki a 2024-es alkotói pályázat eredményeit.

A legkreatívabb iskola kitüntető címet idén a dégi Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyerte el, ezen kívül huszonhat egyéni díjat osztott ki az országos Tűzmegelőzési Bizottság zsűrije.

„Füstérzékelő életet menthet”

Az ország különböző pontjairól összesen 3187 pályamű érkezett, 2928 a „Füstérzékelő életet menthet”, 259 pedig a „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” témakörben. Ez utóbbi számos portrét, novellát és verset ihletett, az alkotásokon érezhető volt, hogy a gyerekek számára is értéket képviselt a nagy előd, a „tűzpasa” munkássága. E különleges téma apropóján invitálták meg a rendezvényre Mustafa Aydogdut, a Yunus Emre Török Kulturális Intézet igazgatóját, aki örömmel tett eleget ennek a felkérésnek.

Mint az indoklásban elhangzott, a pályázat célja az volt, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzésének lehetőségeit vagy a tűzoltói hagyományokat. A füstérzékelő életet menthet tematika már ismert lehetett a fiatal alkotók körében, viszont a Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága kérdéskör a magyar-török kulturális évadhoz kapcsolódóan került napirendre.

Fülep Zoltán tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő gratulált a kis tehetségeknek, mellette Borsos Mihály képzőművész és Mustafa Aydogdut is a további szárnypróbálgatásra bátorította az alkotó gyerekeket.