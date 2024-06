2017. június 20-án az Országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-je ne csak a köztisztviselők, hanem a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai alkalmazottak számára. Idén nem kaptunk arról tájékoztatást, hogy bármi is zárva lenne, de a nap valójában érinti a polgármesteri hivatalokat, a NAV és a Kormányablak nyitvatartását is.