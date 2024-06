Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, dr. Kiss János országgyűlési képviselő és Fükő László, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumi elnöke adták át a felújított E/5-ös kollégium épületét.

„Egy zöld és okos egyetemvárost építünk”

Horváth Zita rektor szerint közel négy éve indult el a Miskolci Egyetem modellváltása. A rektor szerint az új kollégium épülete és az elmúlt négy év innovációja gyönyörű bizonyítéka annak, hogy megérte belevágni a felújítási folyamatba, mert az épület a megújulás gyönyörű szimbóluma.

Korszerű környezet fogadja a kollégistákat

Fotó: MZSP

„A Miskolci Egyetem a szellemi-fizikai építkezés állapotában van, ez jelenleg is zajlik. Az egyetemen rövidesen megújul a sport infrastruktúrája, mert a jövőben egy zöld és okos egyetemvárost építünk. A 21. század követelményeinek megfelelően egyre jobban előtérbe kerül majd a digitalizáció - fogalmazta meg a jövőbeli célokat dr. Horváth Zita - Az állami támogatás eredményeként ma már a teljes wi-fi hálózat elérhetővé vált a Miskolci Egyetemen. A kollégium most már nem csak új épület, hanem zöld energiát biztosító épület is egyben, hiszen napelemmel rendelkezik”.

Horváth Zita szerint több ez, mint egy egyetemi kollégium felújítása, mert része az egyetem 2020-ban eltervezett általános felújítási stratégiájának. Az elsődleges cél a campus nemzetközivé alakítása. Ahhoz, hogy a jelenleginél több külföldi hallgató legyen, sahhoz megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyeket kell biztosítani. A következő hónapban ennek jegyében rendezik a VI. Európai Egyetemi Játékokat, és most már összesen hét egyetemi kollégium várja az ideérkezőket.

A Miskolci Egyetemnek kormányzati támogatással 4 milliárd forint értékben sikerült megszabadulnia az adósságaitól, több mint 20 milliárd forintos állani támogatással valósult meg az infrastrukturális fejlesztés. 3 és fél milliárd forintos értékben sikerült a teljes vezeték nélküli hálózat kialakítása. A rektor hangsúlyozta: ennek köszönhető, hogy egy vonzó 21. századi egyetem várja a leendő hallgatókat.