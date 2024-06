Hudák Katalin, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Ökomenedzser Irodájának munkatársától megtudtuk, hogy a város részt vesz a HungAIRy LIFE integrált projektben, melynek a szemléletformás is része. Kiemelte, hogy ne legyen nagy problémánk a levegő tisztaságával, nagyon sokat tehetünk mi magunk is, például a kerti hulladékégetés visszaszorításával. Ennek érdekében történik például a folyamatos komposztkeret osztás vagy az ilyen szemléletformálási tevékenység, aminek része ez a kiállítás is.

A gyerekek számára játékos formában mutatják be a kerti hulladékokkal való gazdálkodást

Fotó: Vajda János

A szervezők úgy gondolják, hogy ha már a gyerekek magukévá teszik azt a gondolatot, hogy a természetnek nagyon fontos részei vagyunk és nem sajátíthatjuk ki ez a környezetet, remélhetőleg felnőtt korukban már eszükbe sem jut a kerti hulladékégetés.

Játékos módon tanít

A mini-tárlat mesés, játékos keretek között ismerteti meg a gyermekekkel a biohulladék környezetbarát kezelésének módját. Különlegessége, hogy nem csak témájában, hanem fizikai megvalósításában is teljesen környezetbarát, valamennyi eleme komposztálható anyagokból készült. Az általános iskolásoknak szóló mini-tárlat kerettörténete egy mese, melyben a karakterek varázslótanoncok, a komposztálás pedig maga a varázslat.

A kiállítás célja, hogy a mese, a varázslat és a játékosság révén a gyerekeknek szinte észrevétlenül formálódjon a környezettudatos világlátása, szemlélete és gyarapodjon tudása is. A kiállítás interpretációs módszertanon alapszik, tehát több szinten biztosít hozzáférést a tartalomhoz, azaz tudati, érzelmi és fizikai síkon is.

Maga a kiállítás is komposztálható

A mobil kiállítást az Ökomenedzser Iroda munkatársainak közreműködésével az Interpret Magyarország Műhely készítette.

Tolnay Zsuzsa az Interpret Magyarország Műhely munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy a kiállítás a komposztálás lehetőségeit járja körbe, elsősorban Miskolc város általános iskolásai számára készült, de a városi rendezvényeken is találkozhatunk vele. A kiállítás fontos mondanivalója, hogy egy jól működő rendszerben nem keletkezik felesleg, minden újra használható.