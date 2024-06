– Az ország minden részéből, sőt még a határainkon túlról is – hiszen itt vannak az erdélyi barátaink – érkeztek résztvevők – mondta Kékedi László, Kisgyőr polgármestere, a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának vezetője.

– A 45 fafaragó mellett a családtagjaik is tartalmasan töltik az időt, hiszen az asszonyok szőnek, a gyermekek pedig játszóházi foglalkozásokon vehetnek részt. Három éve elindult az országos népi szobrásztábor is, amely szervesen csatlakozott a kisgyőri rendezvényhez, hiszen a munka jellege is olyan. A mostani „feladat” eredménye is a települést fogja gyarapítani, hiszen fából elkészítjük a Kisgyőr feliratot. A betűk – melyeken tulipános minták lesznek – nagysága 1 méter 10 centiméter lesz és szürkekő lábazaton fognak állni. A betűket két angyal fogja tartani, mögé pedig kerül még egy életfa, amin rajta lesz nemzeti címerünk, Kisgyőr címere és a református, valamint katolikus felekezeteink címerei. Ha pedig elkészül, a művet a település elején állítjuk fel. Ezen felül pedig szeretnénk a templomudvarra különböző eszközöket készíteni.

Kékedi Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a táborokat a Magyar Művészeti Akadémia és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyházi támogatások osztálya patronálta.