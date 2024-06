Az állattartás azonban számos pozitív hatása ellenére negatív hatással is járhat. Egy felmérés kimutatta, hogy az amerikaiak 47 százaléka elszakadási szorongást érez, amikor otthon hagyta kutyáját. A felmérésből az is kiderült, hogy az állattartók 41 százaléka visszautasította a közösségi meghívásokat, mert nem akarta otthon hagyni a kutyáját, és az állattartók 70 százaléka szívesebben dolgozik távolról, hogy otthon maradhasson kedvencével. Az állattulajdonosok azt is beismerték, aggódnak amiatt, hogy kedvencük megbetegszik vagy elszökik, vagy hogy véletlenül kárt tehetnek az állatban.

Gyakori az állattartásból származó stressz is

Például a betanításával kapcsolatban, hogy megfelelően biztosítsák az edukációját – mind fizikailag, mind szellemileg. Aztán ott vannak az állatorvosi kihívások, valamint a pénzügyi stressz és a kisállat-szitterek keresése. Az állattartás másik olyan eleme, amelyről a gazdák gyakran nem beszélnek, hogy attól félnek, vajon megfelelően jól nevelt-e a kutyájuk, amikor vendégségbe mennek, ahol még gyerekek is vannak. Végül ott a valóság, hogy a házi kedvencek rövidebb ideig élnek, mint mi, ami bánatot okoz. Néhány ember számára egy kisállat elvesztése rosszabb, mint az emberi veszteség. Vannak, akik elítélik vagy kritizálhatják a „túlzott” gyászreakciókat, de egy kisállat elvesztése hasonló a válás és a vetélés miatti veszteséghez. Ha ezt nem fogadják el, mert társadalmilag nem ismerik el, az jogfosztott gyásznak minősül. Az állattulajdonosok, különösen a világjárvány után, nagymértékű bűntudatról is beszámoltak azzal kapcsolatban, hogy házi kedvenceiket munkahelyükön vagy társasági események közben otthon hagyták. Ez a bűntudat hasonló ahhoz az érzéshez, amelyet a szülők éreznek gyermekeik iránt. Az adjunktus saját kutyája kapcsán arról is ír, milyen rossz, amikor a kutyája egészsége iránt érzett szorongását és extra gondoskodását a barátai nem veszik komolyan, ezzel elszigetelő és megszégyenítő érzést okozva.

Ha a társadalom nem veszi figyelembe az állattulajdonosok összetett érzéseit, az érvénytelenítés és a jogfosztott érzések depresszióhoz, szorongáshoz, elszigeteltséghez és az életminőség romlásához vezethetnek

- mondja a szakember. Az ember-állat kötelék egyedülálló. Az emberek feltétel nélküli szeretetet és teljes elfogadást kapnak állattársuktól. Ezért a munkáltatók támogatása - hogy továbbra is biztosítják a távoli és hibrid munkalehetőségeket -, sokat jelent a gazdáknak, hogy jó munkaerők maradhassanak. A házi kedvencek végtelen örömet és társaságot hozhatnak az életünkbe, legyen szó kisállattartásról, gondozásról, önkéntességről vagy állatasszisztált terápiában való részvételről. Ezzel együtt továbbra is fontos felismerni azokat a stresszfaktorokat és nehézségeket, amelyekkel az állattulajdonosok szembesülnek. Az állattartás hullámvölgyei azonban ugyanúgy gazdagítják az életünket, mint az emberi kapcsolatok – jelzi a portál.