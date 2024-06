Van, aki szimulálna az enyhébbnek hitt büntetésért

A főorvosnő pályafutása során volt már példa rá, hogy megpróbálták szimulálni a kóros elmeállapot valamelyik formáját. Egy gyakorlott szakértő azonban „átlát a szitán”, nem lehet félrevezetni, mondta. Ha az első körben a szakértők azt állapítják meg, hogy az egyén nem szenved elmebetegségben, a bíróság – az ügyész vagy védőügyvéd, vagy akár a szakértő kérésére – elrendelheti másik szakértő felkérését véleményadásra, és ha a vélemények nem egyeznek, úgynevezett ütköztetésre kerül sor a két szakértő-páros között. Ha nem tudnak közös nevezőre jutni, a bíróság harmadik szakértőt is kirendelhet, aki az iratok alapján is adhat véleményt arra vonatkozóan, hogy melyik véleménnyel ért egyet. Nincs esély színleléssel kibújni a felelősség alól. A szakértőknek több eszköz is van a kezében a beszámíthatóság megállapítására. Ha a gyanúsított korábban nem állt pszichiátriai kezelés alatt, egyetlen vizsgálat nem feltétlenül döntheti el, hogy szenved-e a beszámítási képességet kizáró kóros elmeállapotban. Ilyenkor a szakértőnek lehetősége van pszichiátriai megfigyelést kérni, akár harmincnapos szoros megfigyelésre is javaslatot tehet. Ez jelentősen megkönnyíti a diagnózis felállításának folyamatát.

Mindenkinek jár az esély a gyógyulásra

Dr. Vaszily Mária elmondta, hogy az életellenes cselekmények elkövetőit, akiket kényszergyógykezelésre ítélnek, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) szállítják, ahol börtönkórházi körülmények között részesülnek kezelésben. Az elmebetegségek ugyan véglegesen nem gyógyíthatók, de a tünetek gyógyszeres – már nagyon jó gyógyszerek állnak rendelkezésre – kezeléssel jelentősen enyhíthetők, sőt teljes tünetmentes állapot is elérhető. Arra is volt eset, hogy semmi érdemi javulást nem tapasztaltak. A kezelés szigorú körülmények között zajlik az IMEI-ben. Hossza nem állapítható meg előre. Az IMEI-ben meghatározott időközönként igazságügyi orvosszakértők – elmegyógyász és vagy elmegyógyász, vagy általános orvosszakértő – vizsgálják a beteget. A beteg vádlott csak akkor bocsátható el az intézményből, ha a szakértők egyhangúan megállapítják, hogy a bűnismétlés veszélye nem áll fenn.

– A kényszergyógykezelés nem felmentés a büntetés alól, hanem egy speciális, szigorúbb körülmények között végrehajtott gyógyszeres kezelés, szükség esetén pszichológus bevonása is indokolt lehet – foglalta össze a főorvos.

Az elmebetegség ugyanolyan betegség, mint a cukorbetegség

Dr. Vaszily Mária felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmebetegség – melynek több formája van – ugyanolyan betegség, mint például a cukorbetegség, a rákbetegség, amelyről az egyén nem tehet, nem ismerjük az okát.

– Sajnos az elmebetegségekben szenvedőknél bűncselekmény elkövetésének a lehetősége fennáll, főleg, ha téves eszméivel, hallucinációival „vitába szállunk” mi, az egészséges emberek ahelyett, hogy szakember segítségét kérnénk. Egy cukorbetegség vagy egy magas vérnyomás betegség nem stigma, szemben az elmebetegséggel. A társadalmi megítélése negatív ezeknek az embereknek. A közfelfogással szemben a kényszergyógykezelés nem egy szanatórium, véleményem szerint gyakran rosszabb, mint egy börtön vagy egy fegyház. Ha valaki határozott idő után szabadulhat a börtönből, a tünetmentessé, tünet-szegénnyé tétele után az elmebeteg egyén is felmenthető a kényszergyógykezelés alól. A kényszergyógykezelés megszűntetése után azonban továbbra is indokolt az ellenőrzött rendszeres ideggondozói gondozás, gyógyszeres kezelés a beteg élete végéig, és vissza tudnak illeszkedni a társadalomba.

A gyilkos asszony

Dr. Vaszily Mária felidézte egy múltbéli betegét, aki emberölés után kényszergyógykezelésre lett ítélve. Sikeres kezelés után megállapították, hogy a bűnismétlés veszélye nem áll fenn, így kikerült az IMEI-ből. Ez azonban azt jelentette, hogy szoros utánkövetés keretein belül havonta meg kellett jelennie az ideggondozóban, ahol megkapta a kezelését. Amennyiben visszaesést tapasztaltak volna, az azonnali pszichiátriai – kórházi, nem IMEI – kezelést tett volna szükségessé esetleges újabb bűncselekményt megelőzendően is.