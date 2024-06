Június 30-án újabb mérföldkőhöz érkezik az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.: az E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvadásával Magyarországon az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást már ez az egy cég nyújtja majd, így egyszerűbb, kényelmesebb lesz az energiaügyek intézése. Az új ügyfélkör átvétele jelentős informatikai átállással jár, ezért az MVM áramszámlázási rendszere – amely jelenleg a korábbi Elmű-Émász ügyfeleit szolgálja ki – 2024. július 1. 16:00 órától előreláthatólag két hétre leáll, ami érinti a személyes, valamint az online ügyfélszolgálati és a mobilapplikációs ügyintézést is. A földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés ez idő alatt is zavartalan.