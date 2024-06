„Megoldódni látszik a kedden kora hajnalban történt kamionrablásos ügy: az eltűnt sokmilliós rakományt a „rablók” a szállítólevélen szereplő címzetthez vitték" – így kezdett el egy érdekes történetet 2004. június 4-i számában az Észak-Magyarország. Puskár Tibor újságíró írta a cikket, és nem tartotta véka alatt véleményét az üggyel kapcsolatban, de előbb még ismertette a történteket. „A károlyfalvai bekötőúton lezáratlanul lévő kamion rakteréből mászott ki, majd kért segítséget a szlovák jármű szlovák sofőré szerdán reggel. A különös támadással kapcsolatban a sofőr azt mondta el a hatóságnak, hogy kedden kora hajnalban érkezett Magyarországra. Útközben állt meg a főút bodrogkeresztúri elágazásának közelében lévő parkolásra alkalmas részen. A sötétség leple alatt két ismeretlen hátulról leütötte. Kezeit összekötve a raktérbe zárták. Több mint egy napig bezárva tartották. Az biztos, hogy szerdán tudta kiszabadítani magát és tett bejelentést a rendőrségen".

Rablómese vagy sem

„Úgy tudjuk, hogy a rádiótelefont és CB-készülékeket fuvarozó jármű rakománya hiánytalanul megérkezett a budapesti címzettjéhez. A rakományt nem a sofőr, hanem két férfi adta át. A sofőr elmondása alapján arra lehetne következtetni, hogy a rablópáros szállította és adta át a fuvarlevélen szereplő megrendelőnek a rádiótelefont és mást. A valóság talaján két lábbal járó ember ezért először azt kérdezi: miért kellett rablással fűszerezni a szállítást?" – tette fel a kérdést az újságíró. Mint fogalmazott: lehetne racionálisnak mondható megoldási lehetősége is a krimitörténetnek. (Attól függetlenül, hogy a sofőr tudott vagy nem tudott a játékról.) Ha ugyanis speciális európai nemzetközi biztosítással rendelkezik egy fuvarozó és rakományát elrabolják, a rendőrség pedig jegyzőkönyvet ad ki erről, megtérítik az áru értékét. Bárki eszelt volna is ki ilyen fondorlatosságot (erre nincs adat), számításon kívül hagyta, hogy egy nyomozó ott is utánanézhet az elrablolt árunak, ahol elvileg nem kéne lennie, olvasható a húsz éve megjelent cikkben. Hogy mi lett a történet vége? Nem tudni.