Az idei turisztikai szezon kilátásairól, valamint a turizmus és vendéglátás aktuális trendjeiről esett szó a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának hagyományos turisztikai szezonnyitó találkozóján, amit Háromhután, az Újhuta Kastélyszállóban rendeztek meg kedden.

Számolni kell a turisztikával

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke az eseményt megelőzően tudósítónknak elmondta: a vármegye gazdaságának gerincét ugyan az ipar teszi ki, hiszen jelentős vegyipari, fémipari, gépipari és autóipari gyártók, valamint beszállítók működnek a térségben, de egyre komolyabban kell számolni a turisztikával és a vendéglátással is, amely több száz vállalkozást jelent. Hozzátette: sokan gondolják úgy, hogy még jelentős fejlődési lehetőség van ebben az ágazatban főleg Zemplénben, ahol a természeti környezet, a történelmi múlt értékei, valamint a bor és gasztronómia sajátos egysége kiegészülve más szórakoztató lehetőségekkel, komoly turisztikai vonzerőt jelentenek.

Helyben is tapasztalható a munkaerőhiány

Megjegyezte: sajnos azonban már nem csak a Balatonnál tapasztalható a vendéglátóipari szegmensben szakember- és munkaerő hiány, hanem a vármegyében is, amely éttermek és szálláshelyek működését nehezíti.

A kamara éppen ezért a duális szakképzés erősítésével szeretné segíteni azokat a vállalkozásokat, amelyek ilyen problémákkal küzdenek kiegészítve a felsőoktatásban és a felnőttképzésben rejlő lehetőségekkel. Hiába képeznek ugyanis a térségben is például sok szakácsot, felszolgálót, nagy az elszívó hatás is, sokan Budapesten, Ausztriában, vagy még távolabb vállalnak végül munkát – közölte a BOKIK elnöke.

A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés

Fotó: Bódisz Attila

Kiemelte: a duális képzéssel azonban nemcsak pénzt kaphatnak már a képzés során a résztvevők, de a munkahelyeknek is esélyük nyílik arra, hogy megtartsák az általuk képzett dolgozót.

Cél a minőségi turizmus

Éppen a munkaerőhiány enyhítésében szeretne segíteni a térségben a sárospataki központú Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) is, amelynek turizmus és vendéglátás tanszékének tanszékvezetője, dr. Remenyik Bulcsú is előadást tartott az eseményen.

Elmondta: a kormány a fejlesztések terén Tokaj-Hegyaljáról és Zemplénről egy nemzetközi szintű, prémium gasztro- és bor desztinációként gondolkodik.

Ehhez szeretnének megfelelő szintű vendéglátó szakembereket képezni, ami iránt nagy az érdeklődés az egyetemen - jelentette ki. A minőségi turizmus előfeltétele az ahhoz illő szolgáltatások, amelyekhez viszont megfelelő szakemberek szükségesek – közölte a tanszékvezető. Ezt előzték meg a Kisfaludy Program szállodafejlesztései is, amelynek eredményeként ha a szállásadók és vendéglátók minőségi szolgáltatásokat kínálnak, egyre több olyan turista jelenik meg, aki ezekért hajlandó sok pénzt fizetni – fűzte hozzá.