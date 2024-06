Tíz év alatt jól bele lehetett egy szervezet vezetésébe is tanulni, feltételezem, így azért sokkal könnyebb az átmenet is?

Igen, illetve alaposan megismertük egymást, Csóra elnök úr is láthatta, megbízhat abban, hogy az a szövetség, amelyet ő Szatmári Gyulával felépített, jó kezekben lesz, azt a szintet tudjuk tartani, talán tudunk egy kicsit fejlődni is. De örülök neki, hogy elfogadta azt Csóra elnök úr, hogy tiszteletbeli elnökként köztünk marad. Erről is nehéz volt meggyőzni. Először arról győzködtük, hogy maradjon még a Szövetség élén, de hajthatatlan volt a visszavonulása tekintetében. Nyilván meg lehet érteni, hiszen ő is szeretne most már több időt tölteni a családjával, illetve egészségügyi okai is voltak már a visszavonulásnak. Igyekezett, hogy amibe lehetett, abba engem bevonjon és ne újdonságként kelljen ezekkel a feladatokkal szembesülni, hanem lényegében úgy sikerült előre lépni egy lépést, hogy a feladatok ismertek voltak.

Milyen feladatai vannak manapság egy polgárőrnek, egy polgárőr egyesületnek?

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a polgárőrségben való tevékenység önkéntes, így amikor bármilyen polgárőr feladatot lát el valaki, akkor azt a szabadidejéből, a családtól, hobbitól elvéve teszi. De nagyon fontos tudni azt is, hogy a polgárőrség azon túl, hogy szabadidő terhére megy, térítésmentes is. Bár sokaknak egyébként ez a hobbija is. Amit legtöbbször lát az ember, az a közterületi járőrszolgálat, a közterületi figyelőszolgálat, esetleg tanévkezdéskor, iskolák mellett a jelzőőri tevékenység, de ez a jelzőőri tevékenység lehet egy balesetnél is, ha épp a polgárőr ér oda leghamarabb. Közrend, közbiztonság terén civil szervezetként csak a polgárőrség végezheti ezt a feladatot, melyet a 2011-ben elfogadott polgárőr törvény mond ki. Valószínűleg emlékszünk még arra, hogy előtte voltak olyan egyesületek, amelyek szerettek itt-ott masírozni. Ezeknek a lehetőségét zárta el az Országgyűlés 2011-ben, amikor azt mondta, hogy aki érez magában ambíciót, késztetést, elhivatottságot, hogy a közösségért, a közrend és a közbiztonság fenntartása terén tegyen, annak a polgárőrség nyújt szervezeti keretet.