A miskolciak és a vármegyében élők évtizedekkel ezelőtt is keresték a strandok adta hűsölést, és erre meg is volt a lehetőségük a villanytelepi, a miskolctapolcai, a diósgyőri strandokon, sőt, ahogy arról szintén írtunk a közelmúltban, a Hámori tavon is, ugyanis a múlt század harmincas éveiben ott is volt strand.