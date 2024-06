Miskolc belvárosa ezen a hétvégén újra életre kelt, amikor megnyitotta kapuit a város egyik legnépszerűbb rendezvénye, a miskolci régiségvásár. Portálunk munkatársa azt tapasztata, hogy a vásárra az ország minden részéből érkeztek érdeklődők és árusok, hogy megcsodálják és megvásárolják a múlt századok kincseit.

Az érdekességeket keresik

A rendezvény helyszíne, a Széchenyi utca megtelt a különféle korok tárgyaival: antik bútorokkal, régi könyvekkel, festményekkel és apró csecsebecsékkel. Braun István, a régiségvásár szervezője elmondta, hogy külföldről is érkeznek rendszeresen a vásárra. „Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából is érkeztek árusok a rendezvényre, de volt olyan is, hogy egy fiatalember Ausztráliából hozta el az értékes régiségeit” – sorolta. Arra is kitért, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a vásár iránt. „Akik messzebbről érkeznek, gyakran még a vásár előtt felhívnak, hogy megrendezzük-e, természetesen erre mindig az a válaszom, hogy igen” – mondta. Arról is beszélt, hogy minden vásárnak van egy tematikája. „A vásárlói visszajelzések pozitívak mindenki előszeretettel jár ki nézelődni és keresgélni”. Arra a kérdésünkre, hogy mit keresnek a leggyakrabban a vásárlók, azt mondta: könyveket, lemezeket, régi pénzeket és hasonló hétköznapinak tűnő, de igazi kincseket érő érdekességeket.