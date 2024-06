Erdődiné Molnár Zsófia meteorológust kérdeztük a témában, aki azt válaszolta, hogy éghajlatilag a január a leghidegebb, a július a legmelegebb hónap Magyarországon.

Ez általában minden évben így alakul, de az is igaz, hogy az augusztus sem sokkal marad el a júliustól, és előfordul olyan év is, amikor esetleg ez a hónap a melegebb. Egy ilyen előrejelzésnél arra is gondolni kell, hogy egy hónap nagyon hosszú időszak, így előfordulhatnak nagyon meleg és az átlagosnál hidegebb napok is. A vizsgálatnál azt is figyelembe kell venni, hogy a legmagasabb napállás június végén van, a nyári napforduló idején. A legrövidebb éjszaka is ilyenkor van. Augusztusban azonban az is megfigyelhető, hogy hiába van nagyon meleg napközben, hűvösebbek az éjszakák, mert a hosszuk is megnő. A csillagászati okok is közrejátszanak abban tehát, hogy a július a legmelegebb. Mert a napközbeni hőmérsékletet nézve az augusztus lenne a legmelegebb, de statisztikailag a július az, ha a középhőmérsékleteket vesszük, amiben az éjszakai értékek is benne vannak. Kisebb-nagyobb eltérések azonban évről évre lehetnek.

A szeptember is nyár lehet

A meteorológus hozzáteszi, az is jellemző mostanában, hogy a nyarak korábban kezdődnek és később érnek véget, a tél pedig később kezdődik és hamarabb ér véget. A tél időszaka tehát rövidült, a nyár pedig hosszabb lett. Ez a jelenség összefügg a globális felmelegedéssel, megfigyelhető, hogy alapból minden hónapunk melegszik, ennek következtében a szeptemberek is egyre melegebbek. Sokszor előfordul tehát, hogy középhőmérsékletét tekintve a szeptember is a nyári hónapok sorába illik.

Idén februárban „március” volt

A meteorológus érdekességképpen elmondta, hogy az idei február a hetedik legmelegebb március volt. Ez azt jelenti, hogy ha a márciusok között indulna a versenyben, akkor a hetedik helyen végzett volna, a februárok között kivívta volna az első helyet. Mivel 1901 óta vizsgálják az adatokat a szakemberek, 123 év távlatában beszélünk ezekről a rekordokról. Az idei 2023-2024-es tél és tavasz szintén a legmelegebb lett az eddigiek sorában.